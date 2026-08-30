"Me debo a esta institución": Leonardo Ponzio habló luego del triunfo de River ante Banfield

Por último, al ser consultado por la duración de su ciclo y la posibilidad de afianzarse en el cargo de cara al futuro del certamen local, Ponzio prefirió mantener la cautela y ser respetuoso con el rol asignado por la comisión directiva. “La palabra fue interinato, así que habrá que respetarlo", soltó para cerrar. Sin embargo, no dudó en dejar un guiño abierto para sumar nombres de peso a la estructura futbolística del club: "Todos los históricos que quieran estar conmigo en el cuerpo técnico, bienvenidos serán”.