"Me debo a esta institución": Leonardo Ponzio habló luego del triunfo de River ante Banfield
Luego de la victoria 3-2 ante el Taladro, el entrenador del Millonario habló sobre su sorpresiva llegada al banco y dejó un mensaje claro sobre su futuro.
El ciclo de Leonardo Ponzio como director técnico interino de River comenzó con el pie derecho en el plano resultado, pero las miradas estaban puestas en sus primeras declaraciones tras el triunfazo 3-2 frente a Banfield en el Estadio Florencio Sola.
Luego de asumir la conducción del primer equipo en un momento turbulento por la eliminación en la Copa Sudamericana, el León dio la cara en conferencia de prensa y explicó los motivos que lo llevaron a dar el salto de la secretaría técnica al banco de suplentes.
Sin dar rodeos y fiel a su estilo directo, el exfutbolista remarcó su sentido de pertenencia para con la institución en este escenario de transición. "Me debo a esta institución. El que me conoce sabe que mis momentos de tomar decisiones en River fueron locas. Siento que cuando hay que estar hay que poner la cara y así fue", afirmó.
Además, valoró el compromiso de los futbolistas tras el golpe internacional: "Hay un grupo de jugadores impresionantes, vengo estando al lado de ellos y conocía cómo se venían manejando, eso me hace más fácil entrarles. El triunfo de hoy es por todo lo que se venía trabajando".
La declaración de Leonardo Ponzio tras el triunfo de River, su rol como DT interino y la puerta abierta a los ídolos
En cuanto a su metodología de trabajo al frente del plantel profesional, el León dejó en claro que busca nutrirse de las grandes figuras que marcaron su carrera en el fútbol, además de sostener una estructura de trabajo colaborativa. “Saqué cosas de todos los técnicos que tuve. En cualquier profesión es importante delegar y tengo dos personas al lado con mucha experiencia. River es un país entero y hay que saber llevarlo”, analizó sobre las exigencias del Mundo River.
Por último, al ser consultado por la duración de su ciclo y la posibilidad de afianzarse en el cargo de cara al futuro del certamen local, Ponzio prefirió mantener la cautela y ser respetuoso con el rol asignado por la comisión directiva. “La palabra fue interinato, así que habrá que respetarlo", soltó para cerrar. Sin embargo, no dudó en dejar un guiño abierto para sumar nombres de peso a la estructura futbolística del club: "Todos los históricos que quieran estar conmigo en el cuerpo técnico, bienvenidos serán”.
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