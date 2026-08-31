Joaquín Freitas deja River para sumarse al Flamengo por una millonada

El atacante de 19 años, nacido en San Fernando y con pasos previos formativos en Acassuso —institución que percibirá un 25% de la venta con un tope de un millón de dólares—, armará las valijas este mismo lunes rumbo a Río de Janeiro para someterse a la revisión médica y estampar la firma por un contrato de cinco años con el "Mengao", actual animador del Brasileirao y clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.