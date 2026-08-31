Joaquín Freitas deja River para sumarse al Flamengo por una millonada
A pocos días de la asunción de Leonardo Ponzio como director técnico, el delantero de 19 años se convertirá en nuevo refuerzo del gigante brasileño.
El mercado de pases sacude a las arcas de River. El prometedor juvenil Joaquín Freitas está a un paso de continuar su carrera en el Flamengo de Brasil, institución que desembolsará 16 millones de dólares para adquirir el 80% de su ficha, mientras que el club de Núñez conservará el 20 restante de cara a una futura transferencia.
El atacante de 19 años, nacido en San Fernando y con pasos previos formativos en Acassuso —institución que percibirá un 25% de la venta con un tope de un millón de dólares—, armará las valijas este mismo lunes rumbo a Río de Janeiro para someterse a la revisión médica y estampar la firma por un contrato de cinco años con el "Mengao", actual animador del Brasileirao y clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Debido a lo avanzado de las negociaciones y al expreso deseo del futbolista de concretar el salto internacional, el flamante cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio decidió preservarlo y no sumó minutos en el reciente triunfo por 3-2 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola.
El paso de Joaquín Freitas por River
Freitas se despide de la Primera de River con apenas 30 partidos oficiales y un grito sagrado —marcado casualmente ante el "Taladro" en el Torneo Apertura—.
Aunque bajo la última gestión táctica se desempeñó habitualmente como extremo derecho, su hábitat natural es la posición de segundo punta, rol en el que logró explotar su vertiginoso uno contra uno y su cambio de ritmo.
Su desequilibrio ofensivo no pasó desapercibido en el radar de la Selección Argentina: Lionel Scaloni lo convocó para los amistosos previos al Mundial 2026, certamen donde el joven delantero concretó su debut absoluto con la camiseta albiceleste al ingresar a los 86 minutos frente a Honduras en reemplazo de Nicolás Otamendi.
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