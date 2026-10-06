River blindó a su gran joya juvenil: Bruno Cabral tendrá una cláusula de 100 millones de euros

El delantero también trasladó su capacidad goleadora a los seleccionados juveniles argentinos. Con la Sub 15 convirtió 13 goles en nueve partidos durante 2025, mientras que con la Sub 16 ya suma ocho tantos en seis encuentros durante 2026.

Uno de sus registros más destacados se produjo en el Sudamericano Sub 15. Cabral terminó como máximo goleador del torneo y marcó 10 de los 11 goles de Argentina, incluido un doblete ante Brasil en la final. Su participación con la Selección Argentina Sub 15 de Diego Placente fue otro elemento que llevó a River a acelerar el proceso para asegurar su futuro.

El torneo que puso a Cabral en el radar internacional

La gran explosión pública de Bruno Cabral se produjo durante la Messi Cup 2025. El delantero fue protagonista absoluto del campeonato y terminó como máximo goleador y MVP del certamen. La Banda Roja se consagró campeón y Cabral convirtió siete goles en cinco partidos.

Marcó ante Barcelona, Manchester City, Inter, Chelsea y Atlético de Madrid, con tres tantos frente al conjunto italiano y dos en la final contra el equipo español. Su actuación generó interés de clubes de Alemania e Inglaterra, aunque River decidió mantener la calma y avanzar con el blindaje contractual de su juvenil.

El club ya tenía la intención de cerrar el primer vínculo profesional desde hacía tiempo, pero existía una limitación reglamentaria: los menores de 16 años no pueden firmar contratos profesionales. Con Cabral próximo a alcanzar esa edad, el acuerdo finalmente pudo concretarse.

El propio Cabral explicó cómo se define como futbolista: “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo velocidad para atacar y definir. Soy un jugador rápido en el uno contra uno, que tiene gambeta y potencia física. Llego seguido al gol y principalmente me gusta jugar para el equipo. Participo del juego y puedo dar asistencias para que mis compañeros también conviertan”.