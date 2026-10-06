River blindó a su gran joya juvenil: Bruno Cabral tendrá una cláusula de 100 millones de euros
El delantero categoría 2010 extendió su vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2028 después de destacarse en la Messi Cup y despertar interés de clubes europeos.
River continúa trabajando para proteger a las principales promesas que surgen de sus divisiones inferiores. En ese contexto, el club de Núñez llegó a un acuerdo con Bruno Cabral, una de las grandes figuras de sus juveniles, para que firme su primer contrato profesional y quede vinculado a la institución hasta diciembre de 2028.
El delantero, categoría 2010, tendrá además una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La cifra refleja la expectativa que existe en el Millonario alrededor de un futbolista que viene rompiendo récords goleadores desde sus primeros años en las Inferiores.
Cabral todavía no cumplió los 16 años, pero su rendimiento ya había llamado la atención fuera de la Argentina. Sus actuaciones en la Messi Cup, donde fue determinante para que la institución se quedara con el título, provocaron sondeos provenientes de Alemania e Inglaterra.
Los números que explican la apuesta de River
Cabral comenzó a construir su reputación como goleador desde muy chico. En 2024 convirtió 26 goles en 26 partidos con la Novena de River y terminó como máximo anotador no solamente de su equipo, sino de todas las categorías juveniles del fútbol argentino.
Al año siguiente volvió a destacarse. En 28 partidos con la Octava marcó 35 tantos y nuevamente terminó como el máximo goleador de las Inferiores de AFA. Su producción no disminuyó durante 2026. Con la Séptima de River lleva 29 goles en apenas 23 partidos, números que explican por qué el club decidió acelerar las negociaciones para asegurarlo.
El delantero también trasladó su capacidad goleadora a los seleccionados juveniles argentinos. Con la Sub 15 convirtió 13 goles en nueve partidos durante 2025, mientras que con la Sub 16 ya suma ocho tantos en seis encuentros durante 2026.
Uno de sus registros más destacados se produjo en el Sudamericano Sub 15. Cabral terminó como máximo goleador del torneo y marcó 10 de los 11 goles de Argentina, incluido un doblete ante Brasil en la final. Su participación con la Selección Argentina Sub 15 de Diego Placente fue otro elemento que llevó a River a acelerar el proceso para asegurar su futuro.
El torneo que puso a Cabral en el radar internacional
La gran explosión pública de Bruno Cabral se produjo durante la Messi Cup 2025. El delantero fue protagonista absoluto del campeonato y terminó como máximo goleador y MVP del certamen. La Banda Roja se consagró campeón y Cabral convirtió siete goles en cinco partidos.
Marcó ante Barcelona, Manchester City, Inter, Chelsea y Atlético de Madrid, con tres tantos frente al conjunto italiano y dos en la final contra el equipo español. Su actuación generó interés de clubes de Alemania e Inglaterra, aunque River decidió mantener la calma y avanzar con el blindaje contractual de su juvenil.
El club ya tenía la intención de cerrar el primer vínculo profesional desde hacía tiempo, pero existía una limitación reglamentaria: los menores de 16 años no pueden firmar contratos profesionales. Con Cabral próximo a alcanzar esa edad, el acuerdo finalmente pudo concretarse.
El propio Cabral explicó cómo se define como futbolista: “Me gusta salir del área para iniciar el ataque o ayudar en la recuperación, tiro diagonales y tengo velocidad para atacar y definir. Soy un jugador rápido en el uno contra uno, que tiene gambeta y potencia física. Llego seguido al gol y principalmente me gusta jugar para el equipo. Participo del juego y puedo dar asistencias para que mis compañeros también conviertan”.
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