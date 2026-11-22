“CREO QUE ME GANÉ EL LUGAR” Leo Ponzio habló sobre el estilo de juego y su rol en este River del segundo semestre del 2026. ¿Coincidís? pic.twitter.com/LeYrRsmQZ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

La postura de Leonardo Ponzio tras el partido

Ponzio señaló que no le molestan los rumores sino que perjudiquen al club o a los jugadores, y de cara a 2027 expresó su deseo de ser entrenador de River, al tiempo que pidió respeto por quien ocupa el cargo y remarcó que el fútbol quedó por encima de la tensión política en el Monumental.