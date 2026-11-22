Tras vencer a Lanús, Leonardo Ponzio rechazó rumores sobre un cambio de DT en River: "Me gané este lugar"
El DT del Millonario habló tras la clasificación en el Torneo Clausura y desmintió versiones sobre su cargo.
Leonardo Ponzio se mostró conforme con el triunfo 3-1 de River Plate ante Lanús y rechazó los rumores sobre un posible cambio de entrenador en el club luego de conseguir la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.
El DT del Millonario afirmó que no tiene una fórmula mágica, sino trabajo, y sostuvo: "Me gané el lugar que tengo. Por el respeto que pusieron en mí, lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo".
La postura de Leonardo Ponzio tras el partido
Ponzio señaló que no le molestan los rumores sino que perjudiquen al club o a los jugadores, y de cara a 2027 expresó su deseo de ser entrenador de River, al tiempo que pidió respeto por quien ocupa el cargo y remarcó que el fútbol quedó por encima de la tensión política en el Monumental.
Además, valoró el rendimiento de Thiago Almada, indicó que Lucas Beltrán salió por un golpe en el tobillo y Marcos Acuña por una molestia en el aductor, destacó la influencia de Marcelo Gallardo y dijo que le gustaría enfrentar a Huracán en cuartos de final para volver a jugar en el Monumental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario