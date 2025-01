River busca cerrar a su octavo refuerzo: "Estamos muy contentos con el mercado de pases"

También subrayó el regreso de varios jugadores con sentido de pertenencia: “Son futbolistas que conozco muy bien, que están en una buena edad y que pueden aportar mucho al equipo”.

Embed "ESTAMOS MUY CONTENTOS CON EL MERCADO QUE HICIMOS", Marcelo Gallardo y su primera impresión tras la pretemporada. Y afirmó que pueden sumar uno más...



#DisneyPlus pic.twitter.com/VdkuGXbfj9 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2025

El Millonario enfrentará a Platense este sábado en condición de visitante, ya con la presencia de las siete nuevas caras que se sumaron al plantel. Sin embargo, el DT más ganador de la historia riverplatense aclaró que el mercado de pases sigue abierto y que aún evalúan posibles incorporaciones.

“Tenemos un plantel numeroso, pero no vamos a dar por cerrado el mercado. Estamos resolviendo la llegada del octavo refuerzo. Hasta que no termine el mercado, no lo voy a garantizar, pero veremos qué posibilidades se presentan”, aseguró.

Gallardo destacó la llegada de los refuerzos y bancó a varios jugadores

El entrenador destacó especialmente la vuelta de Enzo Pérez, quien regresa tras una destacada trayectoria y con 38 años continúa mostrando un nivel competitivo. “Me convenció su actualidad. Le dije que no hago obras de beneficencia. Jugó más de 40 partidos con su edad y sé lo que me puede dar. Es un jugador importante que confío en que va a competir al máximo”, expresó Gallardo.

Embed "ES UN SÍMBOLO DE REPRESENTACIÓN PARA RIVER Y PARA EL FÚTBOL ARGENTINO", el Muñeco Gallardo y sus palabras de elogio para Gonzalo Montiel.



#DisneyPlus | #ESPNF12 pic.twitter.com/EHyjkWoUTC — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2025

También se refirió a Gonzalo Montiel, a quien definió como un símbolo de River y del fútbol argentino, en especial por su papel decisivo en la Copa del Mundo. “Cachete es un jugador que representa los valores de este club. Pateó el penal que nos dio la Copa, pero si lo ves acá, parece que para él no hubiera pasado. Eso habla de su humildad y de cómo queremos que nuestros jugadores se comporten”, dijo el técnico.

Por último, habló sobre la evolución de Miguel Ángel Borja, quien, a pesar de haber anotado 31 goles en 48 partidos, perdió protagonismo en las etapas finales de la Copa Libertadores. “Estoy contento con su voluntad de mejorar. Eso requiere compromiso y ganas de pertenecer al equipo. Tiene números increíbles, pero también está el juego. Cuando los jugadores entienden que deben aportar en todas las facetas, el equipo crece”, explicó.