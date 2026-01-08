Godoy Cruz confirmó el acuerdo con River por Andino y explicó por qué aún no se cerró el pase

Mientras tanto, la situación empieza a generar inquietud en el Millonario. Marcelo Gallardo ya se comunicó con el joven extremo y lo necesita cuanto antes en una pretemporada a la que le restan menos de dos semanas antes del regreso al Camp. Sin embargo, Mansur relativizó la urgencia: “Con Andino tuve muy poca charla. Me ha saludado en el entrenamiento y punto. No tengo apuro de nada”.

Del lado del Millonario, la paciencia comienza a agotarse. Si no hay una resolución rápida, River podría avanzar por otras alternativas para reforzar el ataque, mientras la novela de Santino Andino sigue sumando capítulos y mantiene en pausa un pase que parecía encaminado.