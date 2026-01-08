Godoy Cruz confirmó el acuerdo con River por Andino y explicó por qué aún no se cerró el pase
José Mansur aseguró que Godoy Cruz ya acordó con River por Santino Andino, pero advirtió que faltan definiciones del jugador
La negociación por Santino Andino sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de José Mansur. El presidente de Godoy Cruz confirmó públicamente que existe un acuerdo total con River por el delantero, aunque reconoció que el pase sigue sin cerrarse por falta de definición del jugador.
“Llegamos a un acuerdo con River. Tuve una muy buena charla con Stefano Di Carlo y entre las dos instituciones está todo acordado. Como Godoy Cruz vende una parte del pase, al club le conviene quedar como socio de River y compartir el futuro del chico”, explicó Mansur en diálogo con TyC Sports, dejando en claro que la operación entre los clubes está cerrada.
El motivo que frena la llegada de Santino Andino a River
Si bien el entendimiento institucional está sellado, el traspaso continúa dilatándose por cuestiones ajenas a Godoy Cruz. “Restan acordar algunas cosas entre el chico y River, pero a veces aparecen factores externos que confunden a la gente. A los chicos les prometen cosas de otros lados y de 10, nueve no son verdad…”, señaló el dirigente, en una referencia indirecta al entorno del futbolista.
Mansur reconoció que el atacante tiene el deseo de jugar en River, pero admitió que podrían existir expectativas vinculadas a una salida al exterior. “Tiene el deseo de jugar en River, pero quizá le hayan dicho que va a ir al Real Madrid o la Premier League…”, agregó, al tiempo que confirmó que la oferta de Panathinaikos fue rechazada y que no llegaron nuevas propuestas en las últimas horas.
La postura firme de Godoy Cruz y la espera de Marcelo Gallardo
El presidente del Tomba también remarcó que la intención del club es elegir a River como socio para apostar al futuro del jugador y que, por ahora, esa postura no cambiará. “Si el chico no llega a ir a River y no hay nada de afuera que convenza a Godoy Cruz, dije que evalúe la posibilidad de jugar en la Primera Nacional”, advirtió.
Mientras tanto, la situación empieza a generar inquietud en el Millonario. Marcelo Gallardo ya se comunicó con el joven extremo y lo necesita cuanto antes en una pretemporada a la que le restan menos de dos semanas antes del regreso al Camp. Sin embargo, Mansur relativizó la urgencia: “Con Andino tuve muy poca charla. Me ha saludado en el entrenamiento y punto. No tengo apuro de nada”.
Del lado del Millonario, la paciencia comienza a agotarse. Si no hay una resolución rápida, River podría avanzar por otras alternativas para reforzar el ataque, mientras la novela de Santino Andino sigue sumando capítulos y mantiene en pausa un pase que parecía encaminado.
