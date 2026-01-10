Fuerte temporal en Uruguay en la previa al amistoso de Independiente: ¿se juega?
El paso de un ciclón extratropical ponía en duda el partido del "Rojo" ante Alianza Lima en el Parque Alfredo Víctor Viera.
Independiente se enfrenta ante Alianza Lima, por la Serie Río de La Plata, este sábado en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera ubicado en Montevideo, mientras Uruguay es azotado por un fuerte temporal que ponía en duda el encuentro.
El encuentro está agendado para las 21 horas, donde el equipo dirigido por Gustavo Quinteros busca comenzar el año con el pie derecho luego de un cierre de 2025 con buenas expectativas.
Las dudas estaban puestas por las condiciones climáticas, debido a que un potente ciclón extratropical impactó este sábado en la zona este de Uruguay, con epicentro en Punta del Este, uno de los destinos turísticos más populares. El fenómeno, con fuertes vientos y precipitaciones, generó anegaciones.
Pese a las malas condiciones, por el campo de juego respondía bien, por lo que el encuentro seguía en pie. De hecho, Independiente ya se encontraba en el estadio.
El conjunto de Avellaneda afrontará el 2026 sabiendo que no jugará ninguna copa internacional, por lo que apuntará todos sus cañones al plano local para romper la racha de 24 años sin ser campeón del fútbol argentino.
Los probables 11 de Independiente para el amistoso contra Alianza Lima
Ignacio Malcorra, una de las flamantes incorporaciones, quedó afuera de los convocados para el primer amistoso del año. La probable alineación del "Rojo", sería:
Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.
Datos de Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de La Plata
- Hora: 21:00
- TV: ESPN Premium y Disney +
- Estadio: Parque Viera de Montevideo
