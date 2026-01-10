Fuerte temporal en Uruguay en la previa al amistoso de Independiente: ¿se juega?

Los probables 11 de Independiente para el amistoso contra Alianza Lima

Ignacio Malcorra, una de las flamantes incorporaciones, quedó afuera de los convocados para el primer amistoso del año. La probable alineación del "Rojo", sería:

Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Datos de Independiente vs. Alianza Lima por la Serie Río de La Plata

Hora: 21:00

TV: ESPN Premium y Disney +

Estadio: Parque Viera de Montevideo