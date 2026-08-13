River domina el ranking: tiene 7 de los 10 jugadores más caros del Torneo Clausura
El Millonario incorporó varios nombres de peso y quedó al frente de una lista encabezada por Thiago Almada, valuado en 20 millones.
River tiene siete de los diez jugadores más caros del Torneo Clausura 2026, según las cotizaciones publicadas por Transfermarkt. El Millonario, que se movió con fuerza en el último mercado de pases, quedó ampliamente representado en un ranking que tiene a Thiago Almada como el futbolista de mayor valor.
El volante ofensivo, recientemente incorporado al equipo dirigido por Eduardo Coudet, está valuado en 20 millones de euros. La cifra duplica a la del segundo jugador de la lista, Milton Delgado, de Boca, quien alcanza los 10 millones. Detrás aparecen otros dos futbolistas de River con una cotización de 9 millones: Tobías Andrada y Santiago Beltrán. El listado continúa con Tomás Aranda, de Boca, y Kevin Lomónaco, de Independiente.
El dominio del Millonario se completa con cuatro futbolistas que tienen un valor de mercado de 8 millones de euros: Aníbal Moreno, Lucas Beltrán, Ángel Correa y Mauro Arambarri. De esta manera, River ocupa siete de las diez posiciones del ranking y deja solamente tres lugares para jugadores de otros equipos.
El listado completo queda de la siguiente manera:
- Thiago Almada (River): 20 millones de euros
- Milton Delgado (Boca): 10 millones
- Tobías Andrada (River): 9 millones
- Santiago Beltrán (River): 9 millones
- Tomás Aranda (Boca): 9 millones
- Kevin Lomónaco (Independiente): 8 millones
- Aníbal Moreno (River): 8 millones
- Lucas Beltrán (River): 8 millones
- Ángel Correa (River): 8 millones
- Mauro Arambarri (River): 8 millones
Los 10 jugadores más caros de River
- Thiago Almada (River Plate): 20 millones de euros
- Tobías Andrada (River Plate): 9 millones de euros
- Santiago Beltrán (River Plate): 9 millones de euros
- Aníbal Moreno (River Plate): 8 millones de euros
- Lucas Beltrán (River Plate): 8 millones de euros
- Ángel Correa (River Plate): 8 millones de euros
- Mauro Arambarri (River Plate): 8 millones de euros
- Kendry Páez (River Plate): 8 millones de euros
- Lautaro Rivero (River Plate): 7 millones de euros
- Francisco Ortega (River Plate): 7 millones de euros
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