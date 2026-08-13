River domina el ranking: tiene 7 de los 10 jugadores más caros del Torneo Clausura

El volante ofensivo, recientemente incorporado al equipo dirigido por Eduardo Coudet, está valuado en 20 millones de euros. La cifra duplica a la del segundo jugador de la lista, Milton Delgado, de Boca, quien alcanza los 10 millones. Detrás aparecen otros dos futbolistas de River con una cotización de 9 millones: Tobías Andrada y Santiago Beltrán. El listado continúa con Tomás Aranda, de Boca, y Kevin Lomónaco, de Independiente.