Thiago Almada y una historia familiar que lo une con River: quién es su tío que jugó en el club
El flamante refuerzo del Millonario reveló que uno de sus familiares pasó por las inferiores, entrenó con el plantel profesional y hasta compartió momentos con figuras de aquella época.
Thiago Almada ya comenzó a vivir su nueva etapa en River y la presentación oficial del mediocampista estuvo acompañada por una historia familiar que hasta ahora no era demasiado conocida. El futbolista surgido de Vélez contó que su llegada al Millonario tiene un vínculo especial con su familia, ya que su tío Nicolás Alejandro Ruíz formó parte de las divisiones inferiores del club y llegó a realizar una pretemporada con el plantel de Primera.
El recuerdo apareció en medio de las publicaciones que la institución realizó en sus redes sociales para presentar al campeón del mundo con la Selección Argentina. En una de ellas, Almada explicó que su relación con la institución de Núñez viene desde mucho antes de convertirse en refuerzo y contó una anécdota que conecta su presente con el pasado de uno de sus familiares.
“Mi tío jugó en Reserva e hizo pretemporada con Primera”, contó el futbolista. La frase sirvió como disparador para conocer la historia de Nicolás Alejandro Ruíz, quien tuvo su recorrido en las inferiores de River y llegó a estar cerca de cumplir el sueño de consolidarse en el plantel profesional.
Quién es Nicolás Alejandro Ruíz, el tío de Thiago Almada
Ruíz, conocido en el ambiente futbolístico como el Fantasma, es hermano del padre de Almada. Se desempeñaba como delantero y nació futbolísticamente en River, donde atravesó distintas categorías juveniles. Incluso tuvo la posibilidad de integrar una convocatoria de la Selección Argentina Sub 17, con la que disputó dos encuentros.
Su paso por River incluyó una pretemporada con el plantel de Primera durante la etapa en la que Daniel Passarella era el entrenador. Sin embargo, finalmente quedó libre en 2006 y no consiguió establecerse en el máximo nivel del fútbol argentino. Después de su salida del Millonario, continuó su carrera en el exterior y pasó por La Serena, de Chile, y Deportivo Capiatá, de Paraguay. Con el correr de los años se alejó del fútbol profesional, aunque posteriormente volvió a jugar en Deportivo Paraguayo.
La historia tiene un componente todavía más particular porque Almada estuvo cerca de ese recorrido desde pequeño. El flamante jugador de River recordó cómo acompañaba a su tío durante aquella etapa y las experiencias que pudo vivir desde adentro del mundo del fútbol profesional. “Me llevaba a los entrenamientos en Ezeiza, conocí a todos sus compañeros, como a Diego Buonanotte”, relató el mediocampista.
“Ahora me toca a mí jugar acá”
La llegada de Almada a River terminó cerrando un círculo familiar que había comenzado muchos años atrás. El futbolista contó que durante su infancia visitaba el Monumental junto con sus abuelos y que siempre tuvo una conexión particular con el club. “Veníamos siempre con mis abuelos a la cancha, por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mí jugar acá, así que estamos muy contentos. Siempre sentí algo especial por el club”, expresó Almada.
La presentación oficial permitió que tío y sobrino compartieran nuevamente un escenario que tiene un significado especial para ambos. Nicolás Alejandro Ruíz estuvo junto al futbolista en el Monumental y ambos posaron sobre el césped, en una imagen que sintetizó el vínculo entre las dos generaciones.
Para el exdelantero, regresar al estadio después de tantos años fue un momento particularmente emotivo. “Hacía como 15 años que no caminaba por el anillo del Monumental ni entraba al campo de juego. No puedo explicar todo lo que sentí cuando lo vi a Thiago ahí, con la ropa de River, una emoción tremenda. Imposible no recordar cuando él me acompañaba a todos los partidos”, aseguró en diálogo con Olé.
Ruíz también reconstruyó cómo era Almada durante aquellos años en los que acompañaba a su tío a los entrenamientos y partidos. “Thiago era como la mascota del equipo. Entraba al vestuario con nosotros, escuchaba las charlas técnicas y después se quedaba a hacer de alcanzapelotas”, recordó.
Existe además una particularidad en el apellido del jugador: aunque Ruíz es hermano del padre de Thiago, el futbolista decidió utilizar el apellido de su madre. Ahora, después de aquella historia que comenzó cuando era apenas un niño, Almada tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo con la camiseta de River.
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