Thiago Almada y una historia familiar que lo une con River: quién es su tío que jugó en el club

La historia tiene un componente todavía más particular porque Almada estuvo cerca de ese recorrido desde pequeño. El flamante jugador de River recordó cómo acompañaba a su tío durante aquella etapa y las experiencias que pudo vivir desde adentro del mundo del fútbol profesional. “Me llevaba a los entrenamientos en Ezeiza, conocí a todos sus compañeros, como a Diego Buonanotte”, relató el mediocampista.

“Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

“Ahora me toca a mí jugar acá”

La llegada de Almada a River terminó cerrando un círculo familiar que había comenzado muchos años atrás. El futbolista contó que durante su infancia visitaba el Monumental junto con sus abuelos y que siempre tuvo una conexión particular con el club. “Veníamos siempre con mis abuelos a la cancha, por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mí jugar acá, así que estamos muy contentos. Siempre sentí algo especial por el club”, expresó Almada.

La presentación oficial permitió que tío y sobrino compartieran nuevamente un escenario que tiene un significado especial para ambos. Nicolás Alejandro Ruíz estuvo junto al futbolista en el Monumental y ambos posaron sobre el césped, en una imagen que sintetizó el vínculo entre las dos generaciones.

Para el exdelantero, regresar al estadio después de tantos años fue un momento particularmente emotivo. “Hacía como 15 años que no caminaba por el anillo del Monumental ni entraba al campo de juego. No puedo explicar todo lo que sentí cuando lo vi a Thiago ahí, con la ropa de River, una emoción tremenda. Imposible no recordar cuando él me acompañaba a todos los partidos”, aseguró en diálogo con Olé.

Ruíz también reconstruyó cómo era Almada durante aquellos años en los que acompañaba a su tío a los entrenamientos y partidos. “Thiago era como la mascota del equipo. Entraba al vestuario con nosotros, escuchaba las charlas técnicas y después se quedaba a hacer de alcanzapelotas”, recordó.

Existe además una particularidad en el apellido del jugador: aunque Ruíz es hermano del padre de Thiago, el futbolista decidió utilizar el apellido de su madre. Ahora, después de aquella historia que comenzó cuando era apenas un niño, Almada tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo con la camiseta de River.