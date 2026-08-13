River y una seguidilla clave: los cinco partidos que pueden definir su futuro en agosto
El Millonario tendrá una agenda cargada entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet deberá administrar al plantel para afrontar una serie decisiva.
River atraviesa un momento delicado y tendrá por delante una seguidilla de partidos que puede marcar buena parte de su futuro en el segundo semestre. Entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, el equipo de Eduardo Coudet afrontará cinco encuentros en apenas 14 días, con la clasificación continental como uno de los grandes objetivos.
El calendario sufrió una modificación luego de que la CONMEBOL suspendiera el partido que el Millonario debía disputar ante Independiente Santa Fe en Bogotá debido al terremoto que afectó a Colombia. El encuentro finalmente fue reprogramado para el miércoles 19 de agosto, mientras que la revancha quedó fijada para el miércoles 26 en el Monumental.
La seguidilla comenzará el domingo 16 de agosto, cuando el Millonario reciba a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Apenas tres días después llegará el viaje a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Después del compromiso internacional, volverá rápidamente al plano local: el domingo 23 recibirá a Vélez por el campeonato argentino.
El miércoles 26 tendrá nuevamente una cita internacional, esta vez en el Monumental, donde buscará cerrar la serie ante Santa Fe y meterse en los cuartos de final de la Sudamericana. La agenda se completará el domingo 30 de agosto, cuando el equipo de Coudet visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. De esta manera, tendrá cinco partidos en dos semanas, con cuatro de ellos concentrados en apenas diez días.
Los 5 partidos de River en 14 días
- Domingo 16 de agosto: River vs. Argentinos Juniors – Torneo Clausura.
- Miércoles 19 de agosto: Independiente Santa Fe vs. River – Copa Sudamericana.
- Domingo 23 de agosto: River vs. Vélez – Torneo Clausura.
- Miércoles 26 de agosto: River vs. Independiente Santa Fe – Copa Sudamericana.
- Domingo 30 de agosto: Banfield vs. River – Torneo Clausura.
La carga de partidos obligará a Coudet a administrar los minutos y evaluar una posible rotación para evitar lesiones y llegar de la mejor manera a cada compromiso. Además, la situación deportiva aumenta la presión: River viene de una racha negativa y necesita resultados para recuperar confianza.
En este contexto, la serie contra Santa Fe aparece como el gran desafío. River tendrá la ventaja de definir la clasificación como local, pero antes deberá afrontar el viaje a Bogotá y una seguidilla que no dará margen para relajarse. Por eso, los próximos 14 días pueden ser determinantes para el Millonario: cinco partidos, dos competencias y una clasificación continental en juego.
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