River y una seguidilla clave: los cinco partidos que pueden definir su futuro en agosto

El miércoles 26 tendrá nuevamente una cita internacional, esta vez en el Monumental, donde buscará cerrar la serie ante Santa Fe y meterse en los cuartos de final de la Sudamericana. La agenda se completará el domingo 30 de agosto, cuando el equipo de Coudet visite a Banfield en el estadio Florencio Sola. De esta manera, tendrá cinco partidos en dos semanas, con cuatro de ellos concentrados en apenas diez días.