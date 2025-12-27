River es el equipo con más asistencia de público en el mundo, según un informe
El “Millonario” volvió a liderar un ranking internacional de asistencia por tercer año consecutivo, pese a no haber ganado títulos.
La temporada pasada no entregó grandes consagraciones para River desde lo deportivo, pero la fidelidad de sus hinchas volvió a marcar un hito con alcance mundial. El club de Núñez se consolidó nuevamente como el equipo con mayor promedio de público por partido, un logro que refleja la pasión constante y el acompañamiento inquebrantable de su gente.
De acuerdo con un informe publicado por el portal especializado Transfermarkt, River registró un promedio de 85.018 espectadores por encuentro en el Estadio Monumental, lo que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, confirmando al estadio como el recinto con mayor convocatoria del planeta. Este número evidencia la magnitud del vínculo entre el club y su hinchada, que trasciende los resultados dentro del campo de juego.
El “Millonario” superó a gigantes europeos como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 espectadores, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes históricos como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United. La relevancia del dato aumenta al considerar que este es el tercer año consecutivo en el que River encabeza la estadística de asistencia mundial, consolidando su reputación a nivel internacional.
Desde la institución remarcaron que este récord fue posible gracias a la combinación de localidades agotadas de manera constante y a las mejoras estructurales implementadas en el estadio, que ampliaron su capacidad. “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, enfatizó el club en un comunicado oficial, destacando que la fuerza de la tribuna sigue siendo uno de sus mayores activos.
Así, mientras se acerca el cierre del año y el club ya piensa en la próxima temporada, River celebró una noticia que excede lo deportivo: el vínculo con su público volvió a situarlo en la cima del fútbol mundial en términos de convocatoria, reafirmando al Monumental como un estadio emblemático y referente global en asistencia.
