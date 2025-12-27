River es el equipo con más asistencia de público en el mundo, según un informe

De acuerdo con un informe publicado por el portal especializado Transfermarkt, River registró un promedio de 85.018 espectadores por encuentro en el Estadio Monumental, lo que lo ubicó en lo más alto del ranking global. En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, confirmando al estadio como el recinto con mayor convocatoria del planeta. Este número evidencia la magnitud del vínculo entre el club y su hinchada, que trasciende los resultados dentro del campo de juego.