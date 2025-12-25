Un ex River suena fuerte en Inter Miami: el volante que podría compartir equipo con Messi
El mediocampista uruguayo analiza su futuro en medio de negociaciones cruzadas entre la MLS, México y Europa.
El mercado de pases comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que volvió a instalarse en el radar internacional es el de Nicolás Fonseca. El mediocampista uruguayo, con pasado reciente en River, aparece como una de las opciones que analiza Inter Miami para reforzar su plantel de cara a la temporada 2026, en una operación que podría darle un nuevo giro a su carrera y acercarlo al centro de la escena futbolística global.
Actualmente en León de México, Fonseca es seguido de cerca por la franquicia estadounidense que tiene a Lionel Messi como máxima figura. Desde el entorno del club de la MLS ya hubo un avance concreto con una propuesta formal, con la intención de sumar al volante a un proyecto que combina ambición deportiva, impacto mediático y una fuerte apuesta económica. La posibilidad de compartir equipo con Messi representa, sin dudas, un atractivo adicional difícil de ignorar.
Sin embargo, la negociación no es lineal ni sencilla. En el medio aparece el Real Oviedo, club español que también pertenece al Grupo Pachuca, el mismo conglomerado empresario que gestiona a León. Esta situación genera un escenario particular, con negociaciones internas y decisiones estratégicas que exceden lo estrictamente deportivo. Desde el plano dirigencial, la alternativa de una transferencia a Estados Unidos parece ganar terreno por el potencial económico y comercial que podría implicar.
Desde el lado del futbolista, la opción de Inter Miami resulta seductora tanto por lo financiero como por la visibilidad internacional que ofrece la MLS en la actualidad. No obstante, Fonseca también analiza con atención la chance de desembarcar en el fútbol español. Una experiencia en Europa podría posicionarlo mejor en el radar de Marcelo Bielsa, actual entrenador de la Selección uruguaya, en la antesala del Mundial 2026.
El pasado de Nicolás Fonseca en River
El nombre de Fonseca vuelve así a generar expectativas luego de un paso por River que no terminó de consolidarse. El mediocampista llegó a Núñez a mediados de 2023, durante el ciclo de Martín Demichelis, aunque se incorporó formalmente al plantel en enero de 2024. En aquel momento, el club invirtió algo más de 2,2 millones de dólares para quedarse con el 60% de su pase, proveniente de Montevideo Wanderers.
Con la camiseta del Millonario, tuvo apariciones intermitentes y algunos pasajes de buen nivel, pero nunca logró afirmarse como titular indiscutido. En total, disputó 28 partidos oficiales y convirtió un solo gol, en un encuentro de Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira. No registró asistencias y, tras un año, fue transferido a León por una cifra similar a la que había abonado River.
Ahora, con un nuevo mercado en marcha, Fonseca vuelve a estar en el centro de las especulaciones. La decisión que tome en las próximas semanas podría marcar un punto de inflexión en su proyección profesional y definir si su próximo paso será junto a Messi en Estados Unidos o en una apuesta europea con vistas al futuro cercano.
