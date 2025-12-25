Un ex River suena fuerte en Inter Miami: el volante que podría compartir equipo con Messi

nicolas fonseca

Con la camiseta del Millonario, tuvo apariciones intermitentes y algunos pasajes de buen nivel, pero nunca logró afirmarse como titular indiscutido. En total, disputó 28 partidos oficiales y convirtió un solo gol, en un encuentro de Copa Libertadores frente a Deportivo Táchira. No registró asistencias y, tras un año, fue transferido a León por una cifra similar a la que había abonado River.

Ahora, con un nuevo mercado en marcha, Fonseca vuelve a estar en el centro de las especulaciones. La decisión que tome en las próximas semanas podría marcar un punto de inflexión en su proyección profesional y definir si su próximo paso será junto a Messi en Estados Unidos o en una apuesta europea con vistas al futuro cercano.