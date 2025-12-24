River va por una joya de Rosario Central y la incluye en la negociación por Jeremías Ledesma

En ese contexto, River pretende involucrar a Santiago Segovia en la negociación. Según trascendió, ya hubo contactos formales entre las partes y resta definir si Central está dispuesto a negociar un porcentaje del pase o ceder al futbolista a préstamo con opción de compra. Si bien el Millonario cuenta con varios volantes ofensivos, en el club consideran que es es una alternativa interesante no solo por su presente, sino también por su proyección a mediano plazo, con la idea de terminar su proceso formativo y sumarlo como variante más adelante.