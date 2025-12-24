River va por una joya de Rosario Central y la incluye en la negociación por Jeremías Ledesma
El Millonario inició gestiones por Santiago Segovia, enganche de Rosario Central, y analiza incluirlo en la negociación para liberar a Jeremías Ledesma.
River se mueve con decisión en el mercado de pases y Marcelo Gallardo busca tener la mayor parte del plantel definido antes del inicio más exigente de la pretemporada, previsto para el 3 de enero en San Martín de los Andes. Tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, y mientras avanza por Santino Andino y Jhohan Romaña, en Núñez apareció un nuevo objetivo.
Se trata de Santiago Segovia, enganche de 18 años que juega en Rosario Central y es seguido de cerca por el cuerpo técnico del Millonario. El juvenil es considerado una apuesta a futuro y podría ingresar en una negociación más amplia entre ambos clubes.
Segovia, la carta que River pone sobre la mesa
Rosario Central pretende volver a contar con Jeremías Ledesma, arquero que llegó a River a mediados de 2024 para competir con Franco Armani, pero que nunca logró consolidarse como titular. Desde Núñez rechazaron una primera propuesta del Canalla y enviaron una contraoferta, por lo que la operación sigue abierta.
En ese contexto, River pretende involucrar a Santiago Segovia en la negociación. Según trascendió, ya hubo contactos formales entre las partes y resta definir si Central está dispuesto a negociar un porcentaje del pase o ceder al futbolista a préstamo con opción de compra. Si bien el Millonario cuenta con varios volantes ofensivos, en el club consideran que es es una alternativa interesante no solo por su presente, sino también por su proyección a mediano plazo, con la idea de terminar su proceso formativo y sumarlo como variante más adelante.
Los números de Santiago Segovia en Rosario Central
Nacido en Concepción del Uruguay en 2007, Segovia disputó hasta el momento 10 partidos en la Primera de Rosario Central. Debutó en 2024, temporada en la que jugó cuatro encuentros y marcó un gol. En 2025 alternó entre la Reserva y el plantel profesional. En River ya posaron los ojos en el juvenil con la intención de sumarlo como parte de la operación por Jeremías Ledesma, en una negociación que todavía tiene capítulos por delante y que podría resolverse en los próximos días.
