River extendió su mala racha: perdió 12 de los últimos 19 partidos
El Millonario cayó 1-0 ante Vélez por el Torneo Apertura 2026 y acumula 12 derrotas en los últimos 19 partidos, con eliminaciones y caídas clave.
River perdió 1-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y extendió una preocupante racha negativa. El equipo suma 12 derrotas en sus últimos 19 partidos y profundiza su crisis deportiva. El único gol del encuentro fue convertido por Manuel Lanzini a los cinco minutos del primer tiempo, en una acción que marcó el rumbo del partido y volvió a dejar al Millonario sin respuestas futbolísticas.
La caída en Liniers no es un hecho aislado. Desde la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo disputó 19 partidos y perdió 12, empató 3 —uno de esos luego fue derrota por penales— y ganó apenas 4, dos de ellos en el inicio del Torneo Apertura 2026. Si se contempla la definición desde los doce pasos, la cifra negativa asciende a 13 derrotas en ese lapso.
El peso de la estadística se agrava al analizar los partidos que marcaron esa racha. En ese tramo, el equipo sufrió la eliminación en la Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina y también del Torneo Clausura. A eso se suma una derrota en el superclásico y caídas en el Monumental ante rivales como Sarmiento, Riestra, Gimnasia y Tigre, resultados que impactaron de lleno en la confianza del plantel.
Los últimos 19 partidos del River de Gallardo:
- Ida cuartos de final - Copa Libertadores 2025 - 17/09: River 1-2 Palmeiras
- 9ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River
- Vuelta cuartos de final - Copa Libertadores 2025 - 24/09: Palmeiras 3-1 River
- 10ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 28/09: River 1-2 Riestra
- Cuartos de final - Copa Argentina 2025 - 02/10: Racing 0-1 River
- 11ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 05/10: Rosario Central 2-1 River
- 12ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 12/10: River 0-1 Sarmiento
- 13ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 18/10: Talleres 0-2 River
- Semifinales - Copa Argentina 2025 - 24/10: Independiente Rivadavia 0 (4)-0 (3) River *
- 14ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 02/11: River 0-1 Gimnasia
- 15ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 09/11: Boca 2-0 River
- 16ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 16/11: Vélez 0-0 River
- Octavos de final - Torneo Clausura 2025 - 24/11: Racing 3-2 River
- 1ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 24/01: Barracas 0-1 River
- 2ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 28/01: River 2-0 Gimnasia
- 3ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 01/02: Rosario Central 0-0 River
- 4ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 07/02: River 1-4 Tigre
- 5ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 12/02: Argentinos 1-0 River
- 6° fecha- Torneo Apertura 2026 - 22/2: Vélez 1-0 River
* Empató en los 90' y perdió en los penales.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario