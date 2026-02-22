River extendió su mala racha: perdió 12 de los últimos 19 partidos

El peso de la estadística se agrava al analizar los partidos que marcaron esa racha. En ese tramo, el equipo sufrió la eliminación en la Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina y también del Torneo Clausura. A eso se suma una derrota en el superclásico y caídas en el Monumental ante rivales como Sarmiento, Riestra, Gimnasia y Tigre, resultados que impactaron de lleno en la confianza del plantel.