Inminente regreso de las lluvias y tormentas a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y por cuántos días

Para el martes se mantendría el mal tiempo, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche; todo acompañado por temperaturas de entre 19 y 31 grados; es decir, todavía altas.

La estabilidad volvería a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.

El frente frío de principio de semana traería un descenso térmico que se haría sentir desde el jueves, jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 26.

La semana cierra el viernes con una tendencia similar. El AMBA espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 15 y 26 grados.