Inminente regreso de las lluvias y tormentas a Buenos Aires: a qué hora se larga con todo y por cuántos días
Tras varias jornadas con calor, el Servicio Meteorológico Nacional ratifica sus pronósticos de lluvias y tormentas en el AMBA.
El fin de semana transcurrió con calor aunque para nada agobiante y buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque es inminente el regreso de las lluvias y hasta tormentas fuertes, según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo, tal como el sábado, tuvo un tiempo más que agradable, con nubosidad variable y una leve brisa que hizo soportables los 29 grados de máxima, cuando la mínima había iniciado en los 18.
Este buen clima parece tener fecha de vencimiento. El ingreso de un frente frío traería inestabilidad, aunque las marcas térmicas se mantendrían con la misma tendencia, al menos por un par de días.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Según el informe del SMN, la inestabilidad se habrá presente desde este lunes, en una jornada que tendría cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro rondará entre 20 y 28 grados.
Para el martes se mantendría el mal tiempo, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche; todo acompañado por temperaturas de entre 19 y 31 grados; es decir, todavía altas.
La estabilidad volvería a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.
El frente frío de principio de semana traería un descenso térmico que se haría sentir desde el jueves, jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 14 grados y una máxima de 26.
La semana cierra el viernes con una tendencia similar. El AMBA espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con temperaturas de entre 15 y 26 grados.
