River golpeó fuerte en el mercado de pases: acordó la llegada de Ángel Correa
El conjunto de Núñez alcanzó un entendimiento con Tigres para incorporar al delantero campeón del mundo. La operación contempla una inversión millonaria.
River volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases al cerrar la incorporación de Ángel Correa, una de las figuras argentinas con mayor trayectoria internacional de los últimos años. Luego de intensas negociaciones, la dirigencia millonaria logró un acuerdo total con Tigres y concretó una transferencia que figura entre las más importantes del fútbol argentino en esta ventana de incorporaciones.
La llegada del delantero representa un nuevo impacto para el equipo dirigido por Eduardo Coudet, que continúa reforzando un plantel pensado para competir tanto en el ámbito local como en los torneos internacionales. La intención de la conducción encabezada por Jorge Brito fue sumar futbolistas con experiencia y jerarquía, y Correa aparecía desde hace tiempo como uno de los nombres más seductores para potenciar el ataque.
River cerró a Ángel Correa en una transferencia millonaria
La operación contempla un desembolso inicial de 15 millones de dólares, a los que podrían agregarse 2 millones más si se cumplen diferentes objetivos establecidos en el contrato. De esa manera, la transferencia alcanzaría un valor total de 17 millones de dólares, ubicándose entre las inversiones más elevadas realizadas por un club argentino en los últimos mercados.
El acuerdo refleja el fuerte respaldo económico que el Millonario decidió otorgarle al proyecto deportivo encabezado por el Chacho. La dirigencia considera que la experiencia internacional de Correa puede transformarlo en una pieza determinante para afrontar una temporada con múltiples competencias y altas exigencias.
En caso de completarse toda la documentación prevista, el delantero viajará este jueves hacia la Argentina para someterse a la revisión médica correspondiente y posteriormente firmar su contrato con el conjunto de Núñez. El vínculo tendrá vigencia hasta diciembre de 2029, lo que demuestra que el club apuesta a un proyecto de largo plazo con el campeón del mundo.
La llegada de Correa se suma a una lista de incorporaciones que ya posicionan a River como uno de los equipos que más se reforzó en este mercado. Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán ya fueron anunciados como nuevos futbolistas del plantel, conformando una renovación de jerarquía para afrontar los próximos desafíos.
Sin embargo, el Millonario no considera cerrado el libro de pases. La dirigencia continúa trabajando para intentar concretar otra incorporación de alto impacto y el principal objetivo sigue siendo Thiago Almada, uno de los futbolistas más pretendidos por Coudet para reforzar la mitad de la cancha y darle mayor creatividad al equipo. Mientras esas gestiones avanzan, la entidad de Núñez celebra haber asegurado a uno de los delanteros argentinos con mayor recorrido internacional.
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