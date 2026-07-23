River golpeó fuerte en el mercado de pases: acordó la llegada de Ángel Correa

La llegada de Correa se suma a una lista de incorporaciones que ya posicionan a River como uno de los equipos que más se reforzó en este mercado. Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán ya fueron anunciados como nuevos futbolistas del plantel, conformando una renovación de jerarquía para afrontar los próximos desafíos.

Sin embargo, el Millonario no considera cerrado el libro de pases. La dirigencia continúa trabajando para intentar concretar otra incorporación de alto impacto y el principal objetivo sigue siendo Thiago Almada, uno de los futbolistas más pretendidos por Coudet para reforzar la mitad de la cancha y darle mayor creatividad al equipo. Mientras esas gestiones avanzan, la entidad de Núñez celebra haber asegurado a uno de los delanteros argentinos con mayor recorrido internacional.