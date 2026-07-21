Todos los árbitros de la primera fecha del Torneo Clausura: quiénes dirigen a River y Boca
El Torneo Clausura se pone en marcha este jueves 23 de julio y AFA ya informó quiénes serán los jueces de cada duelo, junto con su terna arbitral.
El Mundial 2026 finalizó el pasado domingo y este jueves 23 de julio ya se pone en marcha el Torneo Clausura, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya informó quiénes serán los arbitrados de cada duelo, conjuntamente con los principales datos de cada partido.
Todos los árbitros para la Fecha 1 del Torneo Clausura
Jueves 23 de julio
- 19.30 Belgrano - Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gerardo Lencina
- 19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
- 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
Viernes 24 de julio
- 16.45 Gimnasia de Mendoza – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Joaquín Gil
- 19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Matías Ansede
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Sebastián Bresba
- 19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Gisella Bosso
- 21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlotta
- 21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de julio
- 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nahuel Viñas
- 17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Ignacio Baliño
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Mihura
- 19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Mariana De Almeida
- 21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
Domingo 26 de julio
- 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Julio Fernández
- 17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Germanotta
- 19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Romero
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