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Todos los árbitros de la primera fecha del Torneo Clausura: quiénes dirigen a River y Boca

Deportes

El Torneo Clausura se pone en marcha este jueves 23 de julio y AFA ya informó quiénes serán los jueces de cada duelo, junto con su terna arbitral.

Hernán Mastrángelo

Hernán Mastrángelo, dirigirá a Boca en la primera fecha del Torneo Clausura.

El Mundial 2026 finalizó el pasado domingo y este jueves 23 de julio ya se pone en marcha el Torneo Clausura, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya informó quiénes serán los arbitrados de cada duelo, conjuntamente con los principales datos de cada partido.

Todos los árbitros para la Fecha 1 del Torneo Clausura

Jueves 23 de julio

  • 19.30 Belgrano - Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gerardo Lencina

  • 19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez

  • 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

Viernes 24 de julio

  • 16.45 Gimnasia de Mendoza – Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Joaquín Gil

  • 19.00 Racing – Gimnasia -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Matías Ansede

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Bresba

  • 19.00 Vélez – Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gisella Bosso

  • 21.15 Huracán – Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlotta

  • 21.15 Platense – Unión -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de julio

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nahuel Viñas

  • 17.00 Newell’s – Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Ignacio Baliño

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Mihura

  • 19.15 River – Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariana De Almeida

  • 21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

Domingo 26 de julio

  • 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Julio Fernández

  • 17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Germanotta

  • 19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

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