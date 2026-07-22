"Decile que...": la reacción en vivo de Ariel Ortega a las explosivas declaraciones de Juanfer Quintero

"Es un fenómeno, siempre hablo con él. Sabe que lo admiro y que le agradezco mucho ese cariño. Me escribe siempre, y me dice: 'Quedate en tres cuartos de cancha, que te va a llegar la pelota'. Es alguien que quiero mucho, que admiro, le mando un abrazo y siempre voy a estar agradecido. Qué lindo que un ídolo y referente del club te diga eso, te motiva", sentenció Quintero.

Las declaraciones de Juanfer no solo reflejan la complicidad futbolística entre dos talentos de la misma categoría, sino que también encienden la ilusión de todo el pueblo millonario tras el pedido público del ídolo jujeño.