"Decile que...": la reacción en vivo de Ariel Ortega a las explosivas declaraciones de Juanfer Quintero
Luego que el colombiano pusiera en duda su continuidad en River, el ídolo jujeño envió un mensaje al programa con un pedido especial.
La continuidad de Juan Fernando Quintero en River volvió a ser el centro de atención. Sin embargo, el momento más emotivo de la nota llegó de forma inesperada a través de un mensaje de un ícono de la casa como es nada menos que Ariel Ortega.
En el marco de una entrevista telefónica transmitida por la pantalla de ESPN en el programa conducido por Gustavo López, el colombiano apuntó contra el Chacho Coudet, dejando entrever que el entrenador no lo quiere en el equipo; y dejó la puerta abierta a una inminente salida.
Luego de sus declaraciones, que seguramente sacudieron al mundo "millonario", el periodista Nicolás Distasio interrumpió el aire para leer un texto que le envió en vivo el mismísimo "el Burrito" Ortega, destinado directamente al crack colombiano.
"Decile que vuelva, que lo necesitamos y que queremos verlo jugar en River", expresó el exfutbolista, quien sigue ligado al día a día del club de Núñez.
La respuesta de Juanfer Quintero a Ariel Ortega
Lejos de esquivar el tema, el volante cafetero reaccionó con una sonrisa y palabras de profundo respeto hacia una de las máximas glorias de la institución, aunque no dejó entrever una posibilidad de convencimiento.
"Es un fenómeno, siempre hablo con él. Sabe que lo admiro y que le agradezco mucho ese cariño. Me escribe siempre, y me dice: 'Quedate en tres cuartos de cancha, que te va a llegar la pelota'. Es alguien que quiero mucho, que admiro, le mando un abrazo y siempre voy a estar agradecido. Qué lindo que un ídolo y referente del club te diga eso, te motiva", sentenció Quintero.
Las declaraciones de Juanfer no solo reflejan la complicidad futbolística entre dos talentos de la misma categoría, sino que también encienden la ilusión de todo el pueblo millonario tras el pedido público del ídolo jujeño.
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