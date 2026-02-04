CR7aRiver: estallaron los memes por la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo en Núñez

El usuario @NelsonReneOk apeló a la "honestidad intelectual" pero se rindió ante la imagen: "Es totalmente imposible, pero admítanlo, qué aura tiene con los colores que sea, y especialmente con esa campera de River. La única cabra".

Otros, como @Maisonna, bromearon sobre la demanda de entradas: "Van 85 mil personas todos los domingos a ver a Colidio y Driussi, si llega a venir Cristiano Ronaldo River tiene que hacer un estadio para 500 mil tipos".

Por ahora, es solo un sueño viral, pero en Núñez eligen creer. Como dijo Gallardo: "Si picaba, picaba".

Los mejores memes de #CR7aRiver

