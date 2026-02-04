#CR7aRiver: estallaron los memes por la ilusión de ver a Cristiano Ronaldo en Núñez
El hashtag se volvió tendencia ante rumores de la salida del portugués de Arabia Saudita. Los mejores memes por el posible pase de Cristiano Ronaldo a River.
Las redes sociales amanecieron revolucionadas este miércoles con un hashtag: #CR7aRiver. Lo que comenzó como un rumor sobre el descontento de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr se transformó en una ola de memes, fotomontajes y pedidos desesperados de los hinchas de River Plate para que el astro de 40 años se ponga la banda roja.
El disparador fue la situación actual del "Bicho" en Arabia Saudita. Tras ausentarse en la victoria frente a Al-Riyadh y faltar al entrenamiento del martes, su continuidad en Medio Oriente pende de un hilo. Si bien los destinos lógicos apuntan al Manchester United o la MLS para enfrentar a Messi, una cuenta española mencionó a River entre los interesados, desatando la locura viral.
IMPORTANTE: Cristiano Ronaldo a River: por qué se ilusionaron los hinchas y qué dijo el astro cuando fue consultado
"Si picaba, picaba": la verdad detrás del sueño de Cristiano Ronaldo a River
Aunque parezca imposible, el vínculo existe. Meses atrás, Marcelo Gallardo admitió haber intentado tentar al portugués para jugar el Mundial de Clubes. "A través de un amigo en común surgió la idea. Le dije: ‘¿No te gustaría jugar un Mundial de Clubes con River?’", reveló el "Muñeco" en una entrevista con ESPN, recordando la buena relación que forjaron cuando lo dirigió en el Riyadh Season Cup en 2023.
El propio Ronaldo reconoció ese acercamiento durante la última Eurocopa: "Tengo mucho cariño por Argentina y mi mujer es argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con un equipo de Argentina. Nunca se sabe", declaró, dejando una puerta entreabierta que hoy los hinchas intentan empujar con humor.
Los mejores memes de #CR7aRiver
La creatividad de los usuarios de X (ex Twitter) no tuvo límites. Desde comparaciones con el plantel actual hasta proyecciones sobre la capacidad del Monumental.
El usuario @NelsonReneOk apeló a la "honestidad intelectual" pero se rindió ante la imagen: "Es totalmente imposible, pero admítanlo, qué aura tiene con los colores que sea, y especialmente con esa campera de River. La única cabra".
Otros, como @Maisonna, bromearon sobre la demanda de entradas: "Van 85 mil personas todos los domingos a ver a Colidio y Driussi, si llega a venir Cristiano Ronaldo River tiene que hacer un estadio para 500 mil tipos".
Por ahora, es solo un sueño viral, pero en Núñez eligen creer. Como dijo Gallardo: "Si picaba, picaba".
Los mejores memes de #CR7aRiver
