River lanzó su nueva camiseta para esta temporada: cuánto sale y dónde comprarla

El detalle incluye laureles y una recreación del histórico escudo utilizado por River en 1914, símbolo que fue recuperado recientemente luego de aparecer en el carnet del socio número cuatro de la institución. Ese descubrimiento permitió volver a poner en valor uno de los emblemas menos conocidos de la historia del club y ahora forma parte del diseño oficial de la camiseta.

También hubo modificaciones desde el aspecto tecnológico. La nueva indumentaria deja atrás el sistema Heat.Rdy que había acompañado los últimos modelos y regresa a la tecnología Climacool, pensada para favorecer la ventilación y mejorar la comodidad de los futbolistas durante los partidos.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de River

La camiseta ya se encuentra disponible para el público en todas sus versiones: River y Adidas lanzaron diferentes modelos destinados tanto a quienes buscan la misma prenda utilizada por los jugadores como a quienes prefieren una versión más accesible para uso cotidiano.

Los valores oficiales informados son los siguientes: la camiseta manga larga tiene un precio de $179.999; la versión jugador cuesta $219.999; la versión hincha se comercializa a $149.999; el modelo femenino tiene un valor de $139.999, mientras que la camiseta infantil puede adquirirse por $109.999.

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta titular de River con descuento

La nueva colección ya puede comprarse a través de la tienda oficial de Adidas, en Tienda River y también en el local ubicado dentro del Museo River, junto al estadio Monumental.

Además, el club confirmó que los socios y quienes integran el programa Somos River podrán acceder a descuentos especiales al realizar la compra en la tienda oficial de la institución, un beneficio que busca facilitar el acceso a la nueva indumentaria para los simpatizantes registrados.