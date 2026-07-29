River lanzó su nueva camiseta para esta temporada: cuánto sale y dónde comprarla
El club de Núñez presentó oficialmente la flamante casaca titular, que incorpora detalles negros sobre la tradicional banda roja y un homenaje por los 125 años de su fundación.
En medio de un comienzo de semestre que estuvo lejos de lo esperado desde lo deportivo, River presentó oficialmente su nueva camiseta titular, una indumentaria que acompañará al equipo durante la temporada y que podría tener su estreno este mismo miércoles cuando el conjunto dirigido por Eduardo Coudet visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura 2026.
El lanzamiento despertó rápidamente el interés de los hinchas, que desde las primeras horas comenzaron a conocer los detalles del nuevo diseño desarrollado por Adidas. La camiseta mantiene la histórica identidad del club, aunque incorpora algunos cambios estéticos que la diferencian de los modelos utilizados en temporadas anteriores.
La principal novedad aparece en la clásica banda roja que cruza el pecho, ya que ahora está enmarcada por un fino contorno negro que le aporta un contraste más marcado y le otorga una imagen renovada sin perder la esencia tradicional que caracteriza a River desde hace décadas.
Ese mismo color también está presente en otros sectores de la camiseta. Las mangas presentan terminaciones negras, el cuello combina el blanco con ese tono y las tradicionales tres tiras de Adidas ubicadas sobre los hombros aparecen más gruesas y destacadas respecto de diseños anteriores.
Además de las modificaciones visuales, la nueva casaca incorpora un homenaje especial por un nuevo aniversario de la institución. En la parte posterior del cuello, a la altura de la nuca, figura un emblema conmemorativo por los 125 años de la fundación del club.
El detalle incluye laureles y una recreación del histórico escudo utilizado por River en 1914, símbolo que fue recuperado recientemente luego de aparecer en el carnet del socio número cuatro de la institución. Ese descubrimiento permitió volver a poner en valor uno de los emblemas menos conocidos de la historia del club y ahora forma parte del diseño oficial de la camiseta.
También hubo modificaciones desde el aspecto tecnológico. La nueva indumentaria deja atrás el sistema Heat.Rdy que había acompañado los últimos modelos y regresa a la tecnología Climacool, pensada para favorecer la ventilación y mejorar la comodidad de los futbolistas durante los partidos.
Cuánto cuesta la nueva camiseta de River
La camiseta ya se encuentra disponible para el público en todas sus versiones: River y Adidas lanzaron diferentes modelos destinados tanto a quienes buscan la misma prenda utilizada por los jugadores como a quienes prefieren una versión más accesible para uso cotidiano.
Los valores oficiales informados son los siguientes: la camiseta manga larga tiene un precio de $179.999; la versión jugador cuesta $219.999; la versión hincha se comercializa a $149.999; el modelo femenino tiene un valor de $139.999, mientras que la camiseta infantil puede adquirirse por $109.999.
Dónde y cómo comprar la nueva camiseta titular de River con descuento
La nueva colección ya puede comprarse a través de la tienda oficial de Adidas, en Tienda River y también en el local ubicado dentro del Museo River, junto al estadio Monumental.
Además, el club confirmó que los socios y quienes integran el programa Somos River podrán acceder a descuentos especiales al realizar la compra en la tienda oficial de la institución, un beneficio que busca facilitar el acceso a la nueva indumentaria para los simpatizantes registrados.
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