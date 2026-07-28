River acelera el mercado de pases: cerró la llegada de Tobías Andrada

Con ese esquema, el Fortín conservará un porcentaje de los derechos económicos del mediocampista, apostando a beneficiarse de una futura transferencia al exterior si el futbolista continúa con la evolución que mostró en sus primeros pasos como profesional.

En Núñez consideran que Andrada reúne las condiciones ideales para potenciar el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, su visión para filtrar pases y su desequilibrio en los últimos metros fueron aspectos especialmente valorados por el cuerpo técnico durante el seguimiento que realizaron sobre el juvenil.

Uno por uno, todos los refuerzos que Di Carlo le trajo a Coudet