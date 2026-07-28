River acelera el mercado de pases: cerró la llegada de Tobías Andrada
El Millonario alcanzó un entendimiento con el Fortín para incorporar al mediocampista de 19 años, una de las mayores promesas surgidas de las inferiores.
River está muy cerca de concretar una de las incorporaciones que había marcado como prioridad para este mercado de pases. Después de varios días de negociaciones, la dirigencia llegó a un acuerdo con Vélez para sumar a Tobías Andrada, el talentoso volante ofensivo de 19 años que era seguido desde hace tiempo por el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.
La búsqueda de un futbolista con características creativas se había transformado en una necesidad para el entrenador, especialmente después de las últimas presentaciones del equipo, en las que River evidenció dificultades para generar juego y abastecer a los delanteros. Ante ese panorama, el nombre de Andrada terminó imponiéndose como la principal alternativa para reforzar el mediocampo.
Las conversaciones entre ambos clubes avanzaron de manera positiva durante los últimos días y finalmente llegaron a un principio de acuerdo que dejará al juvenil muy cerca de convertirse en nuevo jugador del conjunto de Núñez. De no surgir imprevistos en los pasos finales de la negociación, Andrada disputará este jueves su último partido con la camiseta de Vélez frente a Talleres, en Córdoba.
Una vez finalizado ese compromiso, quedará en condiciones de completar los trámites correspondientes para incorporarse al plantel de River y ponerse a disposición de Coudet.
Tobías Andrada, quedó a un paso de ser jugador de River: cuánto recibe Vélez
La operación contempla una inversión importante por parte del Millonario: abonará USD 5,5 millones para quedarse con el 60% de la ficha del futbolista. Además, el acuerdo incluye una cláusula que le permitirá adquirir un 20% adicional por USD 2,5 millones en caso de que el jugador cumpla determinados objetivos deportivos establecidos entre ambas instituciones.
Con ese esquema, el Fortín conservará un porcentaje de los derechos económicos del mediocampista, apostando a beneficiarse de una futura transferencia al exterior si el futbolista continúa con la evolución que mostró en sus primeros pasos como profesional.
En Núñez consideran que Andrada reúne las condiciones ideales para potenciar el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, su visión para filtrar pases y su desequilibrio en los últimos metros fueron aspectos especialmente valorados por el cuerpo técnico durante el seguimiento que realizaron sobre el juvenil.
Uno por uno, todos los refuerzos que Di Carlo le trajo a Coudet
- Nicolás Otamendi
- Mauro Arambarri
- Giovanni González
- Lucas Beltrán
- Rafael Santos Borré
- Ángel Correa
- Tobías Andrada
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