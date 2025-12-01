Negociaciones en marcha: a qué club evalúa sumarse Enzo Pérez tras su salida de River

Nacional, encabezado por Ricardo Vairo y Flavio Perchman, celebró el título uruguayo obtenido este domingo, pero ya proyecta acelerar las tratativas para sumar al argentino al plantel de Jadson Viera. La propuesta incluirá un contrato con un componente fuerte de productividad, dado que el club disputará la Copa Libertadores, cuya final de 2025 se jugará nada menos que en el estadio Centenario de Montevideo.

El “Bolso” apunta a reforzarse con experiencia para volver a competir en los primeros planos del continente. La posible llegada de Enzo Pérez encaja en ese plan: liderazgo, trayectoria internacional y presencia en una zona clave del campo. La decisión final quedará en manos del propio mediocampista, quien analiza entre la chance de regresar a su Mendoza natal o afrontar un desafío internacional en un club que lo quiere desde hace tiempo. Lo concreto es que, tras su salida de River, su futuro vuelve a cruzar el Río de la Plata.