Negociaciones en marcha: a qué club evalúa sumarse Enzo Pérez tras su salida de River
Nacional retomará gestiones para sumar a Enzo Pérez tras su salida del Millonario, mientras el mediocampista define su futuro a días de cumplir 40 años.
La depuración del plantel de River tras la reunión del jueves pasado con Marcelo Gallardo abrió la puerta a nuevas oportunidades para varios jugadores. Entre ellos aparece Enzo Pérez, quien retomará desde este lunes conversaciones con Nacional de Uruguay, club que ya lo había buscado hace dos años cuando su ciclo en el “Millonario” terminó por decisión de Martín Demichelis, previo a su llegada a Estudiantes de La Plata.
El interés del “Bolso” resurge tras consagrarse campeón uruguayo, un contexto que impulsa a la actual dirigencia a avanzar por el ex capitán riverplatense. A la competencia por su fichaje se suma la opción sentimental del Deportivo Maipú, club mendocino donde hizo inferiores y debutó profesionalmente.
La posibilidad de ver a Enzo Pérez en Nacional no es nueva. Alejandro Balbi, expresidente del club, recordó cómo se gestó aquel primer intento: “Yo estaba con el representante de Alexis Castro, conocido de (Rodolfo) D’Onofrio, que me vino a saludar porque tengo una amistad. Ya no era el presidente de River. Y me dice ‘por qué no les damos a Enzo Pérez’”.
Balbi también relató el diálogo directo con el mediocampista: “En ese momento se había peleado con Demichelis, después termina en Estudiantes. Enzo Pérez en Uruguay… Era groso. Hablé con Enzo Pérez. Me dijo ‘presi, me encantaría ir a Nacional, pero le acabo de dar la palabra a Estudiantes. Me quedó eso de tenerlo ahí cerquita y no poder’”. Aquella negociación quedó trunca, pero el interés permaneció latente en la institución tricolor.
El presente del mediocampista y la expectativa del “Bolso”
Según informó Doble Amarilla, tras la despedida que River publicó en redes sociales el viernes, el mediocampista mendocino se tomó un tiempo para descansar con su familia y analizar con calma cuál será el próximo paso de su carrera. Su deseo es continuar en actividad y llegar jugando al 22 de febrero de 2025, fecha en la que cumplirá 40 años.
Nacional, encabezado por Ricardo Vairo y Flavio Perchman, celebró el título uruguayo obtenido este domingo, pero ya proyecta acelerar las tratativas para sumar al argentino al plantel de Jadson Viera. La propuesta incluirá un contrato con un componente fuerte de productividad, dado que el club disputará la Copa Libertadores, cuya final de 2025 se jugará nada menos que en el estadio Centenario de Montevideo.
El “Bolso” apunta a reforzarse con experiencia para volver a competir en los primeros planos del continente. La posible llegada de Enzo Pérez encaja en ese plan: liderazgo, trayectoria internacional y presencia en una zona clave del campo. La decisión final quedará en manos del propio mediocampista, quien analiza entre la chance de regresar a su Mendoza natal o afrontar un desafío internacional en un club que lo quiere desde hace tiempo. Lo concreto es que, tras su salida de River, su futuro vuelve a cruzar el Río de la Plata.
