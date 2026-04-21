River pidió que Héctor Paletta no lo dirija más tras el Superclásico: la postura de AFA

El Superclásico disputado en el Monumental sigue generando repercusiones y, en este caso, River decidió avanzar de manera formal contra el arbitraje. El foco estuvo puesto en Héctor Paletta, encargado del VAR, por su actuación en la jugada más discutida del encuentro. El Millonario cuestionó la falta no sancionada de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en los minutos finales. Desde el club entienden que la acción ameritaba, al menos, una revisión en campo por parte de Darío Herrera, algo que finalmente no ocurrió.