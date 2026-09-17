River podrá llevar hinchas visitantes ante Belgrano: las razones del cambio de sede
La dirigencia del Pirata negocia mudar el partido de la fecha 13 del Torneo Clausura para habilitar la presencia del público Millonario en Córdoba por motivos económicos y deportivos.
El folklore del fútbol argentino suma un nuevo capítulo con la confirmación de una medida tan esperada como estratégica. La dirigencia de Belgrano de Córdoba avanzó formalmente en las gestiones para mudar su encuentro ante River, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, al Estadio Mario Alberto Kempes.
La decisión de salir de Barrio Alberdi no solo le permitirá al conjunto cordobés ampliar notoriamente el aforo, sino que también abrirá las puertas para la presencia de hinchas visitantes. El dato clave que impulsó esta iniciativa radica en el impacto económico que generará la venta de entradas. Al trasladarse al Kempes, la capacidad disponible saltará de 38.500 a 57.000 espectadores, otorgándole al Millonario un generoso cupo de localidades.
De concretarse el aval definitivo de los organismos de seguridad, la parcialidad de Núñez encadenará su cuarto partido consecutivo fuera de casa con público propio en el certamen, tras los antecedentes ante Banfield, Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín.
¿Por qué cambió el estadio donde se jugará Belgrano-River?
Frente a las críticas de algunos socios disconformes por salir de su escenario habitual, la respuesta institucional no tardó en llegar. Lucas Bustos, tesorero de la entidad cordobesa, utilizó sus redes sociales para fundamentar el trasfondo del proyecto. "Porque es una oportunidad de ayudar a nuestro presupuesto, al que no podemos descuidar nunca y nos mantiene ordenados. Es gestión responsable", explicó el directivo sobre el balance financiero que busca la institución.
Asimismo, la dirigencia pirata confía en que la mudanza no resentirá el plano futbolístico. Desde el propio club remarcaron que la plantilla profesional conoce a la perfección el césped del Kempes y acumula antecedentes favorables jugando en ese terreno, por lo que consideran la medida como un "beneficio deportivo y financiero".
A la espera de la confirmación oficial del día y horario para el fin de semana del 18 de octubre, las partes continúan puliendo los detalles del operativo de seguridad para coordinar el expendio de localidades y la logística de un cruce que promete tribunas colmadas.
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