River podrá llevar hinchas visitantes ante Belgrano: las razones del cambio de sede

¿Por qué cambió el estadio donde se jugará Belgrano-River?

Frente a las críticas de algunos socios disconformes por salir de su escenario habitual, la respuesta institucional no tardó en llegar. Lucas Bustos, tesorero de la entidad cordobesa, utilizó sus redes sociales para fundamentar el trasfondo del proyecto. "Porque es una oportunidad de ayudar a nuestro presupuesto, al que no podemos descuidar nunca y nos mantiene ordenados. Es gestión responsable", explicó el directivo sobre el balance financiero que busca la institución.