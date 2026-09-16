River negocia para blindar a Santiago Beltrán con una cláusula de rescisión histórica
El Millonario busca extender el vínculo del joven arquero de 21 años hasta 2029 e imponer una cifra multimillonaria para evitar su salida al fútbol europeo.
River no quiere sorpresas con una de sus mayores apariciones del último tiempo y ya puso primera para asegurar su continuidad. La dirigencia del club de Núñez inició las conversaciones formales con el entorno de Santiago Beltrán para extender su contrato actual y blindarlo con una cifra récord que busca ahuyentar a los gigantes del Viejo Continente.
El arquero de 21 años, que tiene vínculo firmado hasta diciembre de 2027, recibió la propuesta de renovar hasta finales de 2029. El punto más destacado del nuevo acuerdo es la cláusula de rescisión, que ascendería a los 100 millones de euros, acompañada por un sustancial aumento salarial que premia su enorme presente bajo los tres palos del equipo.
River negocia para blindar a Santiago Beltrán con una cláusula de rescisión histórica
La irrupción de Beltrán en la Primera del Millonario tiene tintes de película. Arribó a la institución a los 17 años tras brillar en el fútbol de torneos intercountry y, pese a superar una dura rotura de ligamentos en su etapa de Reserva, esperó su momento con paciencia. Su debut en el primer equipo se dio de forma imprevista ante las bajas por lesión de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la partida de Jeremías Ledesma.
A partir de allí, el juvenil respondió con una solvencia notable, se adueñó de la titularidad de forma definitiva y cosecha elogios de glorias de la institución como el propio Armani y Ubaldo Matildo Fillol. Su brillante nivel a lo largo de este 2026 no solo le valió el respaldo del hincha, sino también el llamado de Lionel Scaloni para entrenar con la Selección Argentina en la antesala del Mundial 2026 y el interés de potencias europeas como la Juventus.
Las charlas para adecuar su contrato comenzaron originalmente en abril y tomaron un impulso definitivo en las últimas semanas. Con la negociación avanzada y la predisposición total de las partes, todo indica que la firma del nuevo vínculo se concretará en los próximos días para tranquilidad de la gente en Núñez.
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