River negocia para blindar a Santiago Beltrán con una cláusula de rescisión histórica

A partir de allí, el juvenil respondió con una solvencia notable, se adueñó de la titularidad de forma definitiva y cosecha elogios de glorias de la institución como el propio Armani y Ubaldo Matildo Fillol. Su brillante nivel a lo largo de este 2026 no solo le valió el respaldo del hincha, sino también el llamado de Lionel Scaloni para entrenar con la Selección Argentina en la antesala del Mundial 2026 y el interés de potencias europeas como la Juventus.