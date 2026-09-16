No se les dio: Cristiano Ronaldo y Al-Nassr no pudieron alcanzar el récord mundial de River
El equipo saudí sufrió una dura goleada ante Al-Ain y quedó a dos partidos de igualar una marca histórica del Millonario, que permanece vigente desde hace casi un siglo.
El debut de Cristiano Ronaldo y Al-Nassr en la Champions de Asia terminó de la peor manera posible. El conjunto de Arabia Saudita perdió 4-0 frente a Al-Ain y, además de comenzar con una derrota contundente su recorrido internacional, dejó pasar la oportunidad de acercarse todavía más a un récord mundial que pertenece a River.
La marca del Millonario se remonta al período comprendido entre 1936 y 1939, cuando el equipo consiguió convertir en 96 partidos consecutivos contando todas las competencias. Se trata de una racha que incluye encuentros correspondientes a torneos locales, competencias de copa y compromisos internacionales.
Al-Nassr llegaba a esta jornada con la posibilidad concreta de quedar a solamente un encuentro de aquel registro. Sin embargo, la goleada sufrida ante Al-Ain, en Emiratos Árabes Unidos, interrumpió su racha goleadora y terminó con las aspiraciones de alcanzar la marca de la Banda Roja
La racha goleadora de River que todavía se mantiene
El conjunto de Cristiano Ronaldo ya había igualado una marca riverplatense en cuanto a partidos consecutivos convirtiendo en competencias locales. Desde el 8 de diciembre de 2023, Al-Nassr no había terminado un encuentro de su torneo doméstico sin marcar.
De hecho, el equipo saudí había alcanzado los 94 partidos consecutivos anotando en el ámbito local gracias al empate 1-1 frente a Al-Khaleej. Esa estadística lo había dejado muy cerca del registro histórico del conjunto argentino.
La diferencia estaba en que River había construido sus 96 partidos consecutivos con goles considerando todas las competiciones. Por eso, para superar o igualar la marca mundial del Millonario, Al-Nassr necesitaba sostener su racha también en el plano internacional. La derrota ante Al-Ain modificó completamente ese escenario.
Cristiano Ronaldo sufrió una noche complicada
El resultado también significó un duro golpe para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués fue protagonista de una noche en la que su equipo mostró enormes dificultades para competir ante el verdugo de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes 2018 y terminó recibiendo cuatro goles.
Además del resultado, el futbolista fue observado visiblemente molesto durante distintos pasajes del encuentro. Incluso protagonizó un cruce con el argentino Matías Palacios, en una jornada que terminó siendo negativa tanto desde lo deportivo como desde lo estadístico.
Para Al-Nassr, el próximo compromiso por la competencia continental será el 12 de octubre, cuando enfrente a Neftchi Fergana de Uzbekistán. Allí comenzará un nuevo desafío para el equipo saudí después de haber quedado fuera de carrera por el récord de River.
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