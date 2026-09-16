No se les dio: Cristiano Ronaldo y Al-Nassr no pudieron alcanzar el récord mundial de River

La diferencia estaba en que River había construido sus 96 partidos consecutivos con goles considerando todas las competiciones. Por eso, para superar o igualar la marca mundial del Millonario, Al-Nassr necesitaba sostener su racha también en el plano internacional. La derrota ante Al-Ain modificó completamente ese escenario.

Cristiano Ronaldo sufrió una noche complicada

El resultado también significó un duro golpe para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués fue protagonista de una noche en la que su equipo mostró enormes dificultades para competir ante el verdugo de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes 2018 y terminó recibiendo cuatro goles.

Además del resultado, el futbolista fue observado visiblemente molesto durante distintos pasajes del encuentro. Incluso protagonizó un cruce con el argentino Matías Palacios, en una jornada que terminó siendo negativa tanto desde lo deportivo como desde lo estadístico.

Para Al-Nassr, el próximo compromiso por la competencia continental será el 12 de octubre, cuando enfrente a Neftchi Fergana de Uzbekistán. Allí comenzará un nuevo desafío para el equipo saudí después de haber quedado fuera de carrera por el récord de River.