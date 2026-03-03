Lilia Lemoine se sumó al cruce entre Petri y Villarruel y volvió a dejar al desnudo su gordofobia
Luis Petri encabezó una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei contra Victoria Villarruel a la que, como era de esperar, se sumó Lilia Lemoine de la manera más baja.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional Luis Petri se cruzaron con fuerza este martes en las redes sociales y quien no se quiso quedar afuera, como era de esperar cada vez que se trata de disparar contra Villarruel fue la diputada terraplanista Lilia Lemoine.
Luego de que el presidente Javier Milei cargara abiertamente contra Villarruel en el marco de su discurso de apertura del 144° de período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, Petri, siempre solícito, salió a criticar a la Vicepresidenta.
En diálogo con TN, Petri denunció que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.
La Vicepresidenta no se quedó atrás y en su cuenta de X salió con la tapones de punta y responsabilizó a Petri por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.
Y siguió: : “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.
A lo que el mendocino, le respondió con la misma lógica: "Yo te conozco por golpista".
La que se sumó en este punto fue la terraplanista Lemoine quien sacó a relucir toda su gordofobia para cargar contra Villarruel.
"Yo la conozco por las sillas con patas desencoladas que va dejando...", publicó en su cuenta de X sumándose así a la línea de mensajes de "yo te conozco de...".
Sin embargo esta no es la primera vez que Lemoine expone su pruritos su gordofobia. Durante la campaña de Javier Milei en 2025, la diputada terraplanista tuvo a su cargo la capacitación del muy rentado ejército de trolls libertarios. De esas "clases" se filtró una filmación en la que se la puede ver preguntandole a los trolls libertarios si ¿"está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández " en las redes?.
Frente al "no" generalizado de sus "alumnos", Lemoine aseguró que sí, que estaba bien, porque, explicó "es un clásico, es un clásico y los clásicos son clásicos".
De hecho, días atrás Fernández recordó aquel penoso episodio y se quebró al aire y aseguró: "hoy hay diputadas nacionales como Lilia Lemoine que dieron talleres sobre cómo decirme gorda a mí en twitter, es diputada de la nación, dio un taller acerca de cómo decirme gorda en twitter y vamos a destruir esa política decadente, patética, no van a volver a ser diputadas, vamos a armar un (Congreso) mejor, vamos a tener ministros nacionales que van a rendir cuentas".
