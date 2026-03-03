Lilia Lemoine se sumó al cruce entre Petri y Villarruel y volvió a dejar al desnudo su gordofobia

A lo que el mendocino, le respondió con la misma lógica: "Yo te conozco por golpista".

La que se sumó en este punto fue la terraplanista Lemoine quien sacó a relucir toda su gordofobia para cargar contra Villarruel.

"Yo la conozco por las sillas con patas desencoladas que va dejando...", publicó en su cuenta de X sumándose así a la línea de mensajes de "yo te conozco de...".

lilia lemoine

Sin embargo esta no es la primera vez que Lemoine expone su pruritos su gordofobia. Durante la campaña de Javier Milei en 2025, la diputada terraplanista tuvo a su cargo la capacitación del muy rentado ejército de trolls libertarios. De esas "clases" se filtró una filmación en la que se la puede ver preguntandole a los trolls libertarios si ¿"está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández " en las redes?.

Frente al "no" generalizado de sus "alumnos", Lemoine aseguró que sí, que estaba bien, porque, explicó "es un clásico, es un clásico y los clásicos son clásicos".

ofelia fernandez

De hecho, días atrás Fernández recordó aquel penoso episodio y se quebró al aire y aseguró: "hoy hay diputadas nacionales como Lilia Lemoine que dieron talleres sobre cómo decirme gorda a mí en twitter, es diputada de la nación, dio un taller acerca de cómo decirme gorda en twitter y vamos a destruir esa política decadente, patética, no van a volver a ser diputadas, vamos a armar un (Congreso) mejor, vamos a tener ministros nacionales que van a rendir cuentas".