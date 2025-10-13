River proyecta una nueva obra monumental: techo y ampliación para el estadio más grande de América
El club planea techar y ampliar el Monumental para superar los 92.800 lugares del Rose Bowl y convertirse en el estadio con mayor capacidad del continente.
Mientras se acercan las elecciones presidenciales del 1° de noviembre, el oficialismo de River presentó una propuesta que promete seguir transformando el Estadio Monumental. La agrupación Filosofía River, que impulsa la candidatura de Stefano Di Carlo, incluyó entre sus ejes de campaña un proyecto de ampliación y techado del estadio.
Según reveló Bolavip, los cálculos estructurales ya están realizados y el club trabaja en la búsqueda de financiamiento para ejecutar la obra sin comprometer su economía. El objetivo es cumplir un deseo histórico de los hinchas: dotar al Monumental de un techo completo que cubra las cuatro tribunas.
Un sueño ambicioso: ser el estadio más grande de América
Actualmente, el Monumental cuenta con una capacidad para 85.018 espectadores, tras la última remodelación que incluyó la construcción de tribunas inferiores y nuevos palcos en las cabeceras Sívori y Centenario.
Pero River quiere ir por más: el nuevo proyecto apunta a superar los 92.800 lugares del Rose Bowl de Los Ángeles (EE.UU.), que hoy ostenta el primer puesto entre los estadios más grandes del continente. Si lo logra, el Monumental se convertirá oficialmente en el estadio con mayor capacidad de América.
Los 10 estadios con mayor capacidad del mundo
Rungrado Primero de Mayo – Corea del Norte | 114.000 espectadores
Melbourne Cricket Ground – Australia | 100.024 espectadores
Camp Nou – España | 99.354 espectadores
Soccer City – Sudáfrica | 94.736 espectadores
Rose Bowl – Estados Unidos | 92.800 espectadores
Wembley Stadium – Inglaterra | 90.000 espectadores
Estadio Íconico de Lusail – Qatar | 88.966 espectadores
Bukit Jalil National Stadium – Malasia | 87.411 espectadores
Borg El Arab Stadium – Egipto | 86.000 espectadores
Estadio Monumental – Argentina | 85.018 espectadores
Con el proyecto de techo y ampliación, River busca consolidar al Monumental como un ícono del fútbol mundial, un estadio de vanguardia que combine historia, capacidad y tecnología, reafirmando su lugar como el orgullo arquitectónico del deporte argentino.
