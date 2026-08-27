Los dos jugadores del container de River que fueron picantes en redes tras la eliminación
Kendry Páez publicó una imagen negra junto a un emoji de tensión y Matías Galarza decidió recordar su participación con Paraguay en el Mundial 2026.
La eliminación de River de la Copa Sudamericana 2026 dejó una fuerte repercusión en las redes sociales y dos futbolistas del plantel quedaron en el centro de la escena con publicaciones que llamaron especialmente la atención: Kendry Páez y Matías Galarza.
Mientras el ecuatoriano sorprendió con una historia de Instagram que publicó y eliminó minutos después, el mediocampista aprovechó el jueves para compartir un recuerdo vinculado a un penal que ejecutó frente a Manuel Neuer durante el Mundial. Las dos publicaciones aparecieron en un contexto particularmente sensible para el conjunto de Núñez.
El Millonario quedó eliminado ante Independiente Santa Fe después de empatar 1-1 en el Monumental y perder 8-7 en una interminable definición desde los doce pasos. La tanda tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Santiago Beltrán, quien consiguió detener tres remates, aunque luego falló cuando tuvo que patear. Ambos jugadores fueron descartados por la dirigencia y enviados al container ubicado en el predio de Cantilo.
La llamativa historia que publicó Kendry Páez
Páez, uno de los futbolistas que se encontraba apartado, fue uno de los primeros en generar repercusión. El jugador ecuatoriano compartió una historia en Instagram en la que se podía observar una imagen negra acompañada por el emoji de los dientes apretados. La publicación no tenía ningún texto que permitiera conocer con precisión qué quiso transmitir el futbolista.
Sin embargo, la aparición de la historia inmediatamente después de la eliminación de River hizo que los seguidores intentaran relacionarla con el duro momento que atraviesa el equipo. El detalle que aumentó todavía más la curiosidad fue que Páez decidió borrar la publicación poco después. La eliminación de la historia no estuvo acompañada por una explicación y dejó abierta la interpretación sobre cuál había sido la intención original del mediocampista.
Después de eliminar aquella historia, volvió a publicar contenido en Instagram. Esta vez, el mensaje fue mucho más claro: compartió una fotografía junto a Santiago Beltrán y agregó dos emojis de abrazo. El gesto tuvo lugar después de una definición de penales en la que el arquero fue una de las figuras. El apoyo hacia el arquero apareció, entonces, después de una noche en la que quedó inevitablemente expuesto por el desenlace.
Matías Galarza también apareció en escena
Mientras la publicación del ecuatoriano generaba comentarios, Galarza eligió otro camino para expresarse. El futbolista, que tiene contrato vigente, aprovechó el jueves para realizar una publicación relacionada con un recuerdo personal de su carrera. En el marco del tradicional #TBT, compartió una imagen vinculada al penal que ejecutó frente a Manuel Neuer durante el Mundial 2026.
La publicación estuvo acompañada por un emoji de sorpresa y apareció justamente después de una jornada en la que la Banda Roja había quedado eliminado tras una extensa tanda de penales. La elección del recuerdo no pasó inadvertida. El contexto hizo que los hinchas rápidamente relacionaran la publicación de Galarza con lo sucedido pocas horas antes en el Monumental.
Aunque el mediocampista no hizo referencia directa a la eliminación ni explicó que su publicación tuviera relación con el partido frente a Independiente Santa Fe, el momento en el que decidió compartirla despertó interés. De esta manera, Páez y Galarza terminaron protagonizando dos situaciones diferentes pero conectadas por un mismo elemento: los penales.
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