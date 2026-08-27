Los dos jugadores del container de River que fueron picantes en redes tras la eliminación

Después de eliminar aquella historia, volvió a publicar contenido en Instagram. Esta vez, el mensaje fue mucho más claro: compartió una fotografía junto a Santiago Beltrán y agregó dos emojis de abrazo. El gesto tuvo lugar después de una definición de penales en la que el arquero fue una de las figuras. El apoyo hacia el arquero apareció, entonces, después de una noche en la que quedó inevitablemente expuesto por el desenlace.

Matías Galarza también apareció en escena

Mientras la publicación del ecuatoriano generaba comentarios, Galarza eligió otro camino para expresarse. El futbolista, que tiene contrato vigente, aprovechó el jueves para realizar una publicación relacionada con un recuerdo personal de su carrera. En el marco del tradicional #TBT, compartió una imagen vinculada al penal que ejecutó frente a Manuel Neuer durante el Mundial 2026.

La publicación estuvo acompañada por un emoji de sorpresa y apareció justamente después de una jornada en la que la Banda Roja había quedado eliminado tras una extensa tanda de penales. La elección del recuerdo no pasó inadvertida. El contexto hizo que los hinchas rápidamente relacionaran la publicación de Galarza con lo sucedido pocas horas antes en el Monumental.

Aunque el mediocampista no hizo referencia directa a la eliminación ni explicó que su publicación tuviera relación con el partido frente a Independiente Santa Fe, el momento en el que decidió compartirla despertó interés. De esta manera, Páez y Galarza terminaron protagonizando dos situaciones diferentes pero conectadas por un mismo elemento: los penales.