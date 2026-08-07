Kevin Castaño deja River y jugará en Atlético Mineiro: los detalles de la operación
El mediocampista colombiano continuará su carrera en el fútbol brasileño después de quedar fuera de la consideración del cuerpo técnico.
River continúa reorganizando su plantel y este viernes concretó una nueva salida en el mercado de pases. Luego de varias semanas de negociaciones y de diferentes sondeos que no llegaron a buen puerto, Kevin Castaño continuará su carrera en Atlético Mineiro, que alcanzó un acuerdo con el club de Núñez para incorporar al volante colombiano a préstamo.
La operación contempla una cesión por un año y una opción de compra que podrá ejecutarse si el futbolista cumple determinados objetivos deportivos durante su estadía en el conjunto brasileño. De esta manera, el mediocampista tendrá la posibilidad de relanzar su carrera después de un ciclo que nunca logró despegar con la camiseta del Millonario.
Desde hace varias semanas, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo había tomado la decisión de considerar prescindible al colombiano dentro del nuevo proyecto deportivo. Si bien hubo consultas desde distintos clubes, ninguna institución presentó una propuesta formal para adquirir su ficha, por lo que River terminó aceptando la alternativa del préstamo como la mejor solución.
El interés de Atlético Mineiro apareció con fuerza en los últimos días y las conversaciones avanzaron rápidamente hasta alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas partes.
La salida de Castaño le permite a River seguir incorporando jugadores
Más allá del aspecto deportivo, la transferencia también genera un beneficio importante para River desde el punto de vista reglamentario. Como el mercado de pases del fútbol argentino ya cerró, la cesión del colombiano habilita al club a disponer de un cupo adicional para incorporar futbolistas hasta el próximo 2 de septiembre.
No será el único caso. Las salidas de Facundo Colidio hacia Vasco da Gama y de Santiago Lencina al Burgos de España también le otorgaron nuevos lugares disponibles al Millonario para continuar reforzando el plantel de cara al segundo semestre. La dirigencia trabaja con la intención de aprovechar esa posibilidad para terminar de completar el equipo que afrontará el Torneo Clausura y las competencias internacionales.
Una inversión millonaria que nunca dio los resultados esperados
La salida del colombiano también marca el cierre de una de las inversiones más importantes realizadas por River en los últimos mercados de pases. El volante había llegado en marzo de 2025 luego de que la institución desembolsara 13,8 millones de dólares por el ciento por ciento de su ficha. Contabilizando impuestos y diferentes costos de la operación, el monto bruto de la transferencia rondó los 17 millones de euros.
Sin embargo, el rendimiento nunca estuvo a la altura de la expectativa generada por la inversión. Durante su paso por Núñez disputó 45 partidos oficiales, aunque jamás logró consolidarse como titular ni transformarse en una pieza determinante dentro del equipo. La relación terminó de deteriorarse durante el receso. Después de haber sido citado para entrenarse junto al grupo de jugadores apartados en el predio de Cantilo, el mediocampista nunca regresó desde Colombia y publicó un video ejercitándose en su país.
Pocos días después volvió a quedar en el centro de la escena cuando felicitó públicamente a Jaminton Campaz por la victoria de Rosario Central frente a River en el estadio Monumental, una situación que profundizó el malestar interno y terminó acelerando su salida. Ahora, con destino confirmado en el Galo, intentará recuperar protagonismo en el fútbol brasileño, mientras la Banda Roja cierra otro capítulo dentro de un profundo proceso de renovación de su plantel.
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