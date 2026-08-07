Facundo Colidio fue presentado en Vasco da Gama tras su salida de River: los detalles del pase

Si bien protagonizó actuaciones importantes y fue determinante en varios encuentros, nunca logró consolidarse definitivamente como uno de los referentes ofensivos del equipo. La competencia interna y las distintas modificaciones tácticas fueron reduciendo su protagonismo hasta desembocar en la decisión de buscar nuevos horizontes.

Durante la temporada actual había registrado cinco goles y tres asistencias, números que despertaron nuevamente el interés de Vasco da Gama, que seguía de cerca su situación desde hacía varios meses. Uno de los aspectos que más sedujo al cuerpo técnico brasileño fue su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del ataque, ya sea como centrodelantero, extremo izquierdo o segunda punta.

Ahora comenzará un nuevo capítulo en el fútbol brasileño con la misión de recuperar continuidad y convertirse en una de las principales cartas ofensivas de un club histórico del continente. Con contrato de larga duración y la confianza de la dirigencia, buscará relanzar su carrera en un campeonato cada vez más competitivo y demostrar el potencial que exhibió en distintos pasajes de su etapa con la camiseta de la institución de Núñez.