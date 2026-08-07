Facundo Colidio fue presentado en Vasco da Gama tras su salida de River: los detalles del pase
El delantero argentino cerró su ciclo en el Millonario y ya comenzó una nueva etapa en el fútbol brasileño. Firmó contrato hasta 2029 y dejó en claro cuál es su principal objetivo en este nuevo desafío.
Facundo Colidio ya es oficialmente jugador de Vasco da Gama. Después de varios días de negociaciones entre las dirigencias, el atacante argentino aterrizó en Río de Janeiro, superó la revisión médica, rubricó su contrato y fue presentado como una de las incorporaciones más importantes del conjunto carioca para afrontar el segundo semestre de la temporada.
El futbolista de 26 años no perdió tiempo desde su llegada a Brasil. Apenas descendió del avión en el aeropuerto internacional de Galeão, completó los trámites correspondientes para incorporarse a su nuevo equipo y rápidamente se puso la camiseta del club, que lo vinculó hasta diciembre de 2029.
En sus primeras declaraciones como jugador de Vasco da Gama, Colidio dejó en evidencia el entusiasmo con el que afronta esta nueva experiencia en su carrera profesional. "Tengo una expectativa muy grande. Vengo de un club grande y quiero volver al más alto nivel", expresó el delantero ante los medios brasileños luego de oficializarse su incorporación.
Los detalles de la transferencia de Facundo Colidio al Vasco da Gama
La transferencia quedó cerrada mediante un acuerdo por el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista. La institución brasileña desembolsará 4,5 millones de dólares por esa mitad del pase y, además, conservará una opción para adquirir el porcentaje restante mediante un pago adicional sujeto al cumplimiento de diferentes objetivos deportivos establecidos en el contrato.
El atacante se despide del conjunto de Núñez luego de tres temporadas en las que alternó buenos momentos con otros de mayor irregularidad. Desde su arribo en 2023, proveniente del Inter de Italia tras destacarse en Tigre, disputó un total de 136 partidos oficiales con la camiseta de River, convirtió 32 goles, entregó 16 asistencias y conquistó dos títulos.
Si bien protagonizó actuaciones importantes y fue determinante en varios encuentros, nunca logró consolidarse definitivamente como uno de los referentes ofensivos del equipo. La competencia interna y las distintas modificaciones tácticas fueron reduciendo su protagonismo hasta desembocar en la decisión de buscar nuevos horizontes.
Durante la temporada actual había registrado cinco goles y tres asistencias, números que despertaron nuevamente el interés de Vasco da Gama, que seguía de cerca su situación desde hacía varios meses. Uno de los aspectos que más sedujo al cuerpo técnico brasileño fue su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del ataque, ya sea como centrodelantero, extremo izquierdo o segunda punta.
Ahora comenzará un nuevo capítulo en el fútbol brasileño con la misión de recuperar continuidad y convertirse en una de las principales cartas ofensivas de un club histórico del continente. Con contrato de larga duración y la confianza de la dirigencia, buscará relanzar su carrera en un campeonato cada vez más competitivo y demostrar el potencial que exhibió en distintos pasajes de su etapa con la camiseta de la institución de Núñez.
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