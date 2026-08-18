Quién es Ángel Yutiel Susano, el juvenil de River que puede viajar por la lesión de Montiel

Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, lo utilizó como volante y también lo probó como lateral derecho. Esa versatilidad puede resultar determinante en este momento. Coudet considera que sus características le permiten desempeñarse como lateral y, por ese motivo, comenzó a contemplarlo como una alternativa para el compromiso internacional. En Reserva, el juvenil acumula 14 partidos y un gol.

Coudet ya lo tuvo en cuenta

La consideración de Susano no surgió de manera repentina. El entrenador de River lo llevó a la concentración realizada en Cardales durante marzo y también formó parte de la pretemporada que el plantel realizó en España. Ahora, la lesión de Montiel puede abrirle una puerta todavía más importante.

Un dato llamó especialmente la atención: Susano no viajó con la Reserva a Tucumán para el partido frente a Atlético, que estaba programado para este martes desde las 17. Esa decisión, tomada por el cuerpo técnico en coordinación con el equipo del Chacho, aumenta las posibilidades de que el juvenil sea incluido en la delegación que viajará a Colombia.

¿Será titular ante Santa Fe?

Todo indica que, si finalmente forma parte de la convocatoria, Susano tendría mayores posibilidades de comenzar el encuentro desde el banco de suplentes. La experiencia del rival, la condición de visitante y las características particulares del partido hacen que Coudet pueda optar por una alternativa más experimentada.

Una de las posibilidades que analiza el entrenador es utilizar a Lucas Martínez Quarta como lateral derecho. El defensor, naturalmente central, podría ocupar esa posición en un encuentro que tendrá además otro factor determinante: se disputará en Bogotá, a unos 2.600 metros de altura.

En ese escenario, Susano podría integrar la lista de suplentes y esperar una oportunidad durante el partido. Para el juvenil, de todos modos, sería un paso enorme: su primera convocatoria con el plantel profesional de River en un compromiso internacional.