Quién es Ángel Yutiel Susano, el juvenil de River que puede viajar por la lesión de Montiel
El lateral derecho de la Reserva tiene 19 años, surgió de las infantiles del Millonario y podría integrar por primera vez una convocatoria del plantel profesional ante Santa Fe.
River atraviesa un problema inesperado antes de afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Independiente Santa Fe de Colombia. La lesión de Gonzalo Montiel dejó al plantel sin un lateral derecho natural disponible para el encuentro que se disputará este miércoles desde las 21:30 en el estadio El Campín de Bogotá, por lo que Eduardo Coudet analiza distintas alternativas.
En ese contexto, un nombre de las divisiones inferiores comenzó a ganar protagonismo. Se trata de Ángel Yutiel Susano, un juvenil de 19 años que podría recibir su primera convocatoria con el plantel profesional y viajar para integrar la delegación del Millonario. La situación se produjo debido a la particular conformación del plantel. Giovanni González, uno de los refuerzos que incorporó River, no fue incluido en la lista de buena fe para esta instancia.
Además, Fabricio Bustos se encuentra entrenándose apartado del grupo mientras busca resolver su futuro y encontrar un nuevo destino. Con el campeón del mundo lesionado, las alternativas naturales en esa posición se redujeron considerablemente. Por eso, Susano aparece como una de las opciones que maneja el cuerpo técnico.
Quién es Ángel Yutiel Susano
Susano nació el 31 de enero de 2007 en Isidro Casanova. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el baby fútbol, donde defendió las camisetas de Américo Passadores y Justo Villegas, dos instituciones de su barrio. Su llegada a River se produjo cuando tenía apenas ocho años.
En 2015 realizó una prueba en el club y logró quedar seleccionado para incorporarse a las categorías infantiles. Desde entonces, desarrolló prácticamente toda su formación futbolística dentro de la estructura del Millonario. A lo largo de su recorrido por las divisiones inferiores, no se desempeñó exclusivamente en una posición. Habitualmente juega como marcador central, pero también tuvo experiencias en otros sectores del campo.
Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, lo utilizó como volante y también lo probó como lateral derecho. Esa versatilidad puede resultar determinante en este momento. Coudet considera que sus características le permiten desempeñarse como lateral y, por ese motivo, comenzó a contemplarlo como una alternativa para el compromiso internacional. En Reserva, el juvenil acumula 14 partidos y un gol.
Coudet ya lo tuvo en cuenta
La consideración de Susano no surgió de manera repentina. El entrenador de River lo llevó a la concentración realizada en Cardales durante marzo y también formó parte de la pretemporada que el plantel realizó en España. Ahora, la lesión de Montiel puede abrirle una puerta todavía más importante.
Un dato llamó especialmente la atención: Susano no viajó con la Reserva a Tucumán para el partido frente a Atlético, que estaba programado para este martes desde las 17. Esa decisión, tomada por el cuerpo técnico en coordinación con el equipo del Chacho, aumenta las posibilidades de que el juvenil sea incluido en la delegación que viajará a Colombia.
¿Será titular ante Santa Fe?
Todo indica que, si finalmente forma parte de la convocatoria, Susano tendría mayores posibilidades de comenzar el encuentro desde el banco de suplentes. La experiencia del rival, la condición de visitante y las características particulares del partido hacen que Coudet pueda optar por una alternativa más experimentada.
Una de las posibilidades que analiza el entrenador es utilizar a Lucas Martínez Quarta como lateral derecho. El defensor, naturalmente central, podría ocupar esa posición en un encuentro que tendrá además otro factor determinante: se disputará en Bogotá, a unos 2.600 metros de altura.
En ese escenario, Susano podría integrar la lista de suplentes y esperar una oportunidad durante el partido. Para el juvenil, de todos modos, sería un paso enorme: su primera convocatoria con el plantel profesional de River en un compromiso internacional.
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