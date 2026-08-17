"Yvael Tercero": el insólito nombre que un hincha de River le puso a su hijo por la final en Madrid
Tras el triunfo de River sobre Argentinos, se viralizó el caso de un niño que recibió un nombre en honor al triunfo sobre Boca en la Copa Libertadores 2018.
River volvió a ganar y hay una sensación de alivio en Núñez, tras una seguidilla de partidos con derrota. Luego del triunfo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, el Millonario obtuvo su primera victoria en el certamen doméstico y calmó los ánimos caldeados de su hinchada.
Gracias a ello, hay lugar para nuevas risas y para la viralización del insólito caso de un niño llamado "Ivael Tercero", en honor al histórico relato de Mariano Closs durante la transmisión oficial para la cadena Fox Sports, al momento que el Pity Martínez dispara hacia el arco rival y convierte el tercer gol de River que sentencia el partido.
El descubrimiento lo hizo un cronista de ESPN, que se mostró totalmente sorprendido cuando el nene se presentó diciendo su llamativo nombre. Fue entonces cuando decidió hablar con sus padres: "¿Quéres el documento?", preguntó el padre del menor y autor intelectual de su nombre de pila.
Tras mostrar el DNI y constatar que efectivamente el niño se llama así, el periodista habló también con la madre del pequeño: "Yvael, es único... Estuve de acuerdo, no me quedó otra", dijo la mujer, entre risas, resaltando que, seguramente, nadie más tendrá el nombre de su hijo.
Así fue el relato de Mariano Closs durante la final entre River y Boca en Madrid
"El taco no. Hace la personal y ahí se va... se va, se viene Martínez para el gol... ¡y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River! ¡Gol de River! Gooooool".
"Respetuoso, pero no boludo": fuerte cruce de Coudet con un periodista tras el triunfo de River
Lejos de transitar una rueda de prensa habitual, Chacho Coudet protagonizó un fuerte cruce verbal con un periodista que alteró por completo la tarde de domingo.
La conferencia venía desarrollándose con absoluta tranquilidad hasta que un cronista le consultó sobre cómo había transitado la reciente seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos locales, deslizando que el cuerpo técnico se lo había tomado con cierta "liviandad".
Visiblemente molesto por la apreciación sobre su trabajo y el compromiso con el plantel, el DT no dudó en alzar la voz para marcarle los tantos al cronista presente en el Monumental. "No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", arrancó disparando el estratega con firmeza.
En esa misma línea, Coudet recordó la presión extrema que vivió el grupo en los últimos partidos y remarcó que la situación jamás fue subestimada y expresó: "No lo tomé con ninguna liviandad y puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. No sientas ninguna liviandad, porque sé muy bien en dónde estoy".
Para cerrar el momento de máxima tensión ante la mirada atónita de los presentes en la sala, el técnico completó su descargo con una frase tan directa como contundente: "No confundas. Soy respetuoso, pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo".
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