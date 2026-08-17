"Yvael Tercero": el insólito nombre que un hincha de River le puso a su hijo por la final en Madrid.

"Respetuoso, pero no boludo": fuerte cruce de Coudet con un periodista tras el triunfo de River

Lejos de transitar una rueda de prensa habitual, Chacho Coudet protagonizó un fuerte cruce verbal con un periodista que alteró por completo la tarde de domingo.

La conferencia venía desarrollándose con absoluta tranquilidad hasta que un cronista le consultó sobre cómo había transitado la reciente seguidilla de seis derrotas consecutivas en torneos locales, deslizando que el cuerpo técnico se lo había tomado con cierta "liviandad".

Visiblemente molesto por la apreciación sobre su trabajo y el compromiso con el plantel, el DT no dudó en alzar la voz para marcarle los tantos al cronista presente en el Monumental. "No te equivoques. ¿Viste por qué no se puede hablar? Por eso hay que venir acá, decir 'ganamos' y listo. Yo no le apunté a nadie y soy respetuoso con todos", arrancó disparando el estratega con firmeza.

En esa misma línea, Coudet recordó la presión extrema que vivió el grupo en los últimos partidos y remarcó que la situación jamás fue subestimada y expresó: "No lo tomé con ninguna liviandad y puse mi cabeza sobre la mesa el partido pasado. Me parece que te estás equivocando con lo que estás diciendo. No sientas ninguna liviandad, porque sé muy bien en dónde estoy".

"SOY RESPETUOSO CON TODOS" El fuerte cruce del Chacho Coudet con un periodista tras el triunfo de River.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/OlYb8Cekbg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 16, 2026

Para cerrar el momento de máxima tensión ante la mirada atónita de los presentes en la sala, el técnico completó su descargo con una frase tan directa como contundente: "No confundas. Soy respetuoso, pero no boludo. Es una locura lo que estás diciendo".