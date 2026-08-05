Los repudiables dichos de Pablo Lunati sobre Kevin Castaño que generaron fuerte rechazo

Luego agregó: "Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo, y menos el carácter. Eterna será mi historia en el club".

Los números de Kevin Castaño en River

Mientras tanto, Kevin Castaño continúa apartado del plantel profesional de River por decisión del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet y trabaja a la espera de resolver su futuro. Desde su llegada al club disputó 45 partidos, en los que no convirtió goles y aportó dos asistencias. Aunque tiene contrato hasta 2028, la dirigencia ahora analiza una salida a préstamo. Atlético Mineiro es el principal interesado y negocia una cesión con obligación de compra para incorporar al mediocampista colombiano.