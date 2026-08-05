Los repudiables dichos de Pablo Lunati sobre Kevin Castaño que generaron fuerte rechazo
El exárbitro e hincha de River lanzó fuertes declaraciones contra el mediocampista y generalizó sobre los jugadores de Colombia.
Pablo Lunati volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar repudiables declaraciones contra Kevin Castaño y los futbolistas colombianos que pasaron por River. El exárbitro, reconocido hincha del Millonario y ex candidato a presidente del club, cuestionó al mediocampista y terminó realizando comentarios discriminatorios que rápidamente generaron rechazo.
Todo comenzó cuando el juez se refirió al gesto de Castaño, quien comentó una publicación de Jáminton Campaz luego del triunfo de Rosario Central sobre River en el Monumental. El colombiano escribió "Animal", acompañado de un emoji de fuego, para felicitar a su compatriota, una actitud que provocó el enojo de muchos hinchas riverplatenses.
Al opinar sobre la situación, Lunati fue muy duro con el volante: "Lo que debe hacer el presidente de River con el maleducado de Castaño, que le dijo 'animal' a un jugador que nos hizo un par de jugadas, es tenerlo un mes cortando el pasto. Fue un don nadie: cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso".
Sin embargo, sus declaraciones fueron todavía más allá y despertaron una fuerte controversia al generalizar sobre los futbolistas colombianos. "La mayoría, no todos, de los jugadores colombianos no tienen cerebro. Yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros colombianos porque decían que unos no eran iguales a los otros. Está claro. La mayoría no tiene cerebro", expresó. Las palabras del exjuez fueron ampliamente cuestionadas en redes sociales por su carácter ofensivo y discriminatorio, especialmente por hacer referencia a la nacionalidad y al color de piel de los futbolistas.
No es la primera vez que Lunati mantiene un cruce con un futbolista colombiano identificado con River. Días atrás, Juan Fernando Quintero respondió públicamente a las críticas del exárbitro por su salida del club: "Dejá de vender humo, amigo... mejor quedate callado. Igual podés salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018. Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio", escribió el volante en sus redes sociales.
Luego agregó: "Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo, y menos el carácter. Eterna será mi historia en el club".
Los números de Kevin Castaño en River
Mientras tanto, Kevin Castaño continúa apartado del plantel profesional de River por decisión del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet y trabaja a la espera de resolver su futuro. Desde su llegada al club disputó 45 partidos, en los que no convirtió goles y aportó dos asistencias. Aunque tiene contrato hasta 2028, la dirigencia ahora analiza una salida a préstamo. Atlético Mineiro es el principal interesado y negocia una cesión con obligación de compra para incorporar al mediocampista colombiano.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario