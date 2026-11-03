La chicana de Boca a River tras el Superclásico: el video de 12 segundos de Montero

La chicana de Boca a River con Álvaro Montero tras el Superclásico

Álvaro Montero vs River Plate | Torneo Clausura 2026 Mirá el resumen desde nuestra cámara exclusiva en nuestro canal de YouTube. https://t.co/JrJzQNpo0S — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 2, 2026

El video tiene un antecedente en las declaraciones de Juan Román Riquelme después del partido. El presidente de Boca se refirió a la actuación de los arqueros y dejó una frase contundente: “El arquero nuestro, creo que fue el partido más tranquilo que tuvo”. La publicación se sumó así a las cargadas posteriores a la victoria. Es una forma más de celebrar el triunfo y de apuntar directamente contra River.