La chicana de Boca a River tras el Superclásico: el video de 12 segundos de Montero
El Xeneize difundió un clip de Álvaro Montero casi sin intervenir y sumó otra cargada a la victoria por 1-0 en la Bombonera.
El Superclásico también se juega en las redes. Después de ganarle 1-0 a River, desde Boca aprovecharon para cargar a su eterno rival con una publicación que no pasó inadvertida entre los hinchas: un video de apenas 12 segundos protagonizado por Álvaro Montero.
La pieza fue difundida a través del Canal de Boca. En las imágenes se ve al arquero colombiano prácticamente sin intervenir durante el partido, una alusión directa a la poca generación de peligro del equipo de Núñez. La duración tampoco parece casual: en esos pocos segundos, el club buscó reflejar la escasa actividad que tuvo en la Bombonera.
De hecho, una de las pocas aproximaciones que pudo inquietarlo fue un tiro libre de Thiago Almada, cuyo remate se fue lejos del arco y no representó peligro.
La chicana de Boca a River con Álvaro Montero tras el Superclásico
El video tiene un antecedente en las declaraciones de Juan Román Riquelme después del partido. El presidente de Boca se refirió a la actuación de los arqueros y dejó una frase contundente: “El arquero nuestro, creo que fue el partido más tranquilo que tuvo”. La publicación se sumó así a las cargadas posteriores a la victoria. Es una forma más de celebrar el triunfo y de apuntar directamente contra River.
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Un River golpeado dentro y fuera de la cancha: ¿qué se le viene?
El contexto ayuda a leer el partido. River terminó el clásico con dos expulsados, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, y además sumó una baja confirmada: el juvenil Juan Cruz Meza sufrió un desgarro y no estará en la última fecha del Torneo Clausura 2026 ante Aldosivi. Mientras el Millonario intenta recomponerse y pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027, Boca se quedó con el clásico y con el humor de las redes.
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