River vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

La derrota 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani fue el punto final para el Muñeco. Tras ese encuentro, el propio entrenador comunicó su decisión de cerrar su etapa en la institución mediante un mensaje difundido en las redes oficiales, donde confirmó que dirigiría por última vez ante el Taladro El contexto futbolístico no es el ideal: el equipo se encuentra fuera de los puestos de playoffs en la Zona B, ubicado en la décima posición con siete puntos, y marcha 20° en la Tabla Anual.