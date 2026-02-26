River vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Millonario se despide del director técnico más ganador de su historia en un contexto adverso y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 tendrá un capítulo especial este jueves desde las 19:15 en el Estadio Monumental. River recibirá a Banfield en el que será el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador en su segundo ciclo al frente del club. Una jornada atravesada por la emoción, pero también por la necesidad deportiva.
La derrota 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani fue el punto final para el Muñeco. Tras ese encuentro, el propio entrenador comunicó su decisión de cerrar su etapa en la institución mediante un mensaje difundido en las redes oficiales, donde confirmó que dirigiría por última vez ante el Taladro El contexto futbolístico no es el ideal: el equipo se encuentra fuera de los puestos de playoffs en la Zona B, ubicado en la décima posición con siete puntos, y marcha 20° en la Tabla Anual.
El Millonario acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura y cuatro partidos sin conocer la victoria. La racha negativa encendió alarmas y convirtió este encuentro en una oportunidad imprescindible para recuperar confianza. Además, Gallardo deberá rearmar el equipo tras las bajas por lesión de Juan Fernando Quintero, afectado por un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho; Kendry Páez, con un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1; y Franco Armani, quien volvió a resentirse de la tendinitis en el tendón de Aquiles.
Banfield llega en un momento anímico positivo. En su última presentación mostró su mejor versión del campeonato al imponerse 3-0 ante Newell's, con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. Ese triunfo lo posicionó octavo en la Zona B, con la misma cantidad de puntos que River pero con mejor diferencia de gol.
Además, no suele sentirse incómodo en el Monumental. Más allá de la caída 3-1 en su última visita, registra antecedentes favorables en los últimos años, incluidos empates y victorias que alimentan su confianza. Con la intención de aprovechar la inestabilidad del local y arruinar una despedida que promete ser emotiva, el conjunto del sur buscará repetir actuaciones destacadas en Núñez.
Será una noche especial, marcada por la despedida de un ciclo trascendental y por la urgencia de puntos. Entre la emoción y la presión competitiva, River y Banfield protagonizarán uno de los duelos más significativos de la jornada.
River vs. Banfield: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
River vs. Banfield: otros datos
- Hora: 19.15
- Estadio: Monumental
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- TV: TNT Sports Premium
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario