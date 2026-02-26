El último probable 11 de Marcelo Gallardo en River para recibir a Banfield esta noche

juanfer quintero

Así sería el último 11 de Marcelo Gallardo en River esta noche

La probable formación incluiría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

En una jornada atravesada por la nostalgia y la presión competitiva, la entidad de Núñez buscará cerrar el ciclo con una imagen renovada y un resultado que amortigüe un presente adverso.