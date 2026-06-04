River alcanzó un acuerdo verbal con un campeón del mundo en Qatar 2022
River llegó a un acuerdo verbal con Ángel Correa y ahora busca cerrar la negociación con Tigres, que pretende una cifra millonaria para el fútbol argentino.
La posibilidad de que Ángel Correa regrese al fútbol argentino comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. Según trascendió, River alcanzó un acuerdo verbal con el delantero campeón del mundo y ahora trabaja para resolver el aspecto más complejo de la operación: la negociación con Tigres de México.
La dirigencia millonaria logró avanzar en las conversaciones con el futbolista al ofrecerle un salario similar al que actualmente percibe en el conjunto mexicano, además de un vínculo de larga duración. Ese entendimiento permitió acercar posiciones y dejó abierta la puerta para una transferencia que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.
Si bien existe voluntad de ambas partes para avanzar, el acuerdo entre clubes todavía no está cerrado. Tigres se mostró dispuesto a escuchar propuestas, aunque pretende una cifra cercana a los 14 millones de dólares para desprenderse del atacante de 31 años. En River, por su parte, buscan reducir ese monto y acercar la operación a una cifra cercana a los 10 millones. Para ello, la institución también trabaja en posibles salidas dentro del plantel profesional, con el objetivo de liberar masa salarial y generar recursos para afrontar la inversión.
Correa es considerado una prioridad para reforzar la ofensiva del equipo y su experiencia internacional representa un atractivo adicional para una dirigencia que busca jerarquía de cara a los desafíos de la segunda parte de la temporada.
El impacto de Ángel Correa en River y los movimientos del plantel
La eventual llegada del delantero implicaría una reconfiguración en el ataque del conjunto de Núñez. En ese escenario, uno de los nombres que podría salir es Maxi Salas, mientras que también resta definir cuál será el futuro de Facundo Colidio.
Correa viene de tener una destacada participación en el fútbol mexicano. En su última etapa registró 18 apariciones, con 6 goles, 8 asistencias, además de generar situaciones de peligro constantes para su equipo. Mientras continúan las negociaciones con Tigres, River busca avanzar en los detalles finales para concretar una incorporación que generó una enorme expectativa entre los hinchas y que podría transformarse en uno de los fichajes más importantes del mercado de pases argentino.
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