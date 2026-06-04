River alcanzó un acuerdo verbal con un campeón del mundo en Qatar 2022

El impacto de Ángel Correa en River y los movimientos del plantel

La eventual llegada del delantero implicaría una reconfiguración en el ataque del conjunto de Núñez. En ese escenario, uno de los nombres que podría salir es Maxi Salas, mientras que también resta definir cuál será el futuro de Facundo Colidio.

Correa viene de tener una destacada participación en el fútbol mexicano. En su última etapa registró 18 apariciones, con 6 goles, 8 asistencias, además de generar situaciones de peligro constantes para su equipo. Mientras continúan las negociaciones con Tigres, River busca avanzar en los detalles finales para concretar una incorporación que generó una enorme expectativa entre los hinchas y que podría transformarse en uno de los fichajes más importantes del mercado de pases argentino.