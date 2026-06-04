La tajante decisión de River Plate sobre el futuro de Maximiliano Salas
La dirigencia de River Plate le comunicó al delantero Maxi Salas que no será tenido en cuenta para este semestre y aguardan ofertas del exterior.
El mercado de pases comenzó con fuertes movimientos en River Plate, y la depuración del plantel ya es una realidad. En las últimas horas, la cúpula dirigencial del club le confirmó al atacante Maximiliano Salas que no continuará en la institución y deberá buscarse un nuevo destino futbolístico.
El futuro de Maxi Salas lejos de Núñez
Según reveló la cuenta La Página Millonaria, la contundente decisión se la comunicó de manera oficial Pablo Longoria, el actual director deportivo de la institución. El directivo fue el encargado principal, designado por Stéfano Di Carlo, para comenzar de inmediato con la profunda evaluación y limpieza de los futbolistas.
Puertas adentro, la directiva ya se encuentra trabajando a contrarreloj para lograr que lleguen ofertas concretas por el jugador en este período de transferencias. Inicialmente, el gran objetivo es posicionarlo en el mercado internacional, apuntando con fuerza a que los ofrecimientos formales provengan desde Brasil y México.
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