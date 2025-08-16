River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Millonario recibe al Tomba, en un partido correspondiente a la fecha 5 del campeonato local y buscará quedarse con los tres puntos.
Este domingo, River recibe a Godoy Cruz, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo buscará quedarse con los tres puntos que le permitan pelear el campeonato local hasta el final e intentar ganarlo.
El duelo está pactado para las 18:30, en el estadio Más Monumental, con transmisión de TNT Sports. En cuanto al arbitraje, el encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino, mientras que Ariel Penel estará en el VAR.
El conjunto de Marcelo Gallardo llega a este choque como líder de la Zona B con puntaje ideal, compartiendo la punta con otros equipos. El Millonario viene de igualar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores.
Por su parte, Godoy Cruz llega golpeado, ya que viene de perder 2-1 con Atlético Mineiro de Brasil, el pasado jueves en condición de visitante, en el Arena MRV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En cuanto al torneo local, los dirigidos por Walter Ribonetto, se encuentran a cinco puntos del líder, River. El Tomba necesita sumar para acercarse a los primeros puestos.
Probables formaciones de River vs. Godoy Cruz
River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.
Godoy Cruz de Mendoza: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.
Los datos de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura
- Hora: 18.30.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Estadio: Monumental.
