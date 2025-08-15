River ya conoce al juez de la revancha contra Libertad por la Copa Libertadores
La Conmebol designó al uruguayo para el duelo del próximo jueves en el Monumental, en un cruce clave por la Gloria Eterna.
La Conmebol oficializó a Andrés Matonte como el árbitro encargado de dirigir el encuentro de vuelta entre River y Libertad de Paraguay, que se disputará el jueves 21 de agosto a las 21:30 en el estadio Monumental. La decisión se conoció pocas horas después de la finalización del partido de ida en Asunción.
Esto marca una nueva presencia del colegiado uruguayo en instancias determinantes del certamen continental. Matonte estará acompañado por un equipo arbitral íntegramente uruguayo: Nicolás Taran y Pablo Llarena serán los asistentes, mientras que Javier Feres oficiará de cuarto árbitro.
En la cabina de videoarbitraje (VAR) estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad, también representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La elección refuerza la tendencia de Conmebol de designar equipos de una misma federación para encuentros de alto voltaje.
Los antecedentes de Andrés Matonte con River
Para River, esta será la quinta vez que Matonte los dirija, siempre en Copa Libertadores. El saldo hasta ahora es favorable: tres victorias y una derrota. Entre los triunfos más recordados figuran los obtenidos en el Monumental frente a Fortaleza (2-0) y Colo-Colo (4-0) en 2022, además de un ajustado 1-0 ante el Cacique en cuartos de final, dos años más tarde.
La única caída se produjo en los octavos de final de 2023, frente a Internacional en Brasil, en una serie que se definió por penales. En ese encuentro, Matonte anuló un penal convertido por Pablo Solari debido a un doble toque en el remate, decisión que en aquel momento estaba respaldada por el reglamento.
Por el lado de Libertad, el antecedente con este árbitro no es alentador: las dos veces que lo tuvieron en cancha fueron derrotas por 1-0, ante Junior en 2021 y frente a Caracas en 2022.
La designación de Matonte agrega un condimento extra a un partido que definirá el pase a la siguiente ronda de la Copa. Con un Monumental que se espera repleto y un contexto de máxima tensión deportiva, el arbitraje tendrá un rol fundamental para garantizar un desarrollo justo y acorde a la importancia del choque.
