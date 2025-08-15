River ya conoce al juez de la revancha contra Libertad por la Copa Libertadores

river libertad

Por el lado de Libertad, el antecedente con este árbitro no es alentador: las dos veces que lo tuvieron en cancha fueron derrotas por 1-0, ante Junior en 2021 y frente a Caracas en 2022.

La designación de Matonte agrega un condimento extra a un partido que definirá el pase a la siguiente ronda de la Copa. Con un Monumental que se espera repleto y un contexto de máxima tensión deportiva, el arbitraje tendrá un rol fundamental para garantizar un desarrollo justo y acorde a la importancia del choque.