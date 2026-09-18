River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" suma tres triunfos al hilo y buscará una nueva victoria para acercarse a los puestos de Libertadores en la Tabla Anual. Los detalles en la nota.
River recibe a Huracán este sábado, desde las 19, en el estadio Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
El "Millonario" llega envalentonado después de vencer 2-1 a Atlético Tucumán como visitante. El conjunto de Núñez suma 13 puntos y se encuentra en el séptimo puesto de la Zona B, luego de conseguir tres victorias consecutivas. Ahora buscará volver a ganar ante su gente para seguir avanzando en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio atraviesa un buen momento en el certamen y tendrá una nueva oportunidad para sumar de a tres. El objetivo será prolongar la racha positiva para acercarse a los puestos de Libertadores de la Tabla Anual.
Por su parte, Huracán llega después de derrotar 2-1 a Racing en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El "Globo" también tiene 13 puntos y ocupa el noveno lugar del grupo, por lo que buscará dar el golpe en el Monumental y meterse en los puestos de clasificación.
Formaciones de River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Fernando Echenique.
TV: ESPN Premium.
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