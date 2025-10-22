Airbag anunció un cuarto show en River: cuándo comprar las entradas

Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional

En el medio de un año arrollador Airbag también cerrará el año a lo grande, en el marco de su gira “El Club de la Pelea I”, en CÓRDOBA y ROSARIO. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.