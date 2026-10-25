River vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El "Millonario" llega a este compromiso después de conseguir un importante triunfo por 3-0 ante Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular, antes de afrontar el Superclásico ante Boca.