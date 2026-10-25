River vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
El "Millonario" viene de golear a Belgrano y necesita sumar para asentarse en los puestos de clasificación. Racing, en tanto, empató con Independiente el último fin de semana.
River recibe a Racing este domingo, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Felipe Viola estará a cargo del VAR.
El "Millonario" llega a este compromiso después de conseguir un importante triunfo por 3-0 ante Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la fase regular, antes de afrontar el Superclásico ante Boca.
Por su parte, la "Academia" viene de empatar frente a Independiente en el clásico de Avellaneda y buscará recuperarse en una cancha históricamente adversa. El conjunto de Sebastián Romero necesita sumar para salir del fondo de la Zona B, ya que ocupa el decimotercer puesto, con 12 unidades.
En cuanto al historial, se enfrentaron en 245 partidos oficiales, con una clara ventaja para el conjunto de Núñez, que consiguió 113 victorias, contra 69 de Racing y 63 empates. El antecedente más reciente fue en abril de 2026, cuando River se impuso por 2-0 en Avellaneda, por el Torneo Apertura.
Formaciones de River vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Horario y televisación
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Hora: 19.15.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Felipe Viola.
TV: TNT Sports.
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