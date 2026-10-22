Enzo Pérez rompió el silencio por su cruce con Martín Demichelis y habló de su retiro
El actual mediocampista de Deportivo Maipú recordó el conflicto, elogió la gestión de Leonardo Ponzio y dio detalles sobre su futuro tras el fútbol.
A más de dos temporadas de su salida de River, Enzo Pérez rompió el silencio y se refirió por primera vez a los entretelones de su partida del club de Núñez tras el recordado "Off-Gate" que protagonizó junto al por entonces entrenador Martín Demichelis. En una entrevista concedida a TyC Sports, el histórico volante multicampeón —con presente en Deportivo Maipú de Mendoza— abordó aquel conflicto, analizó el presente del equipo y dio precisiones sobre su retiro del fútbol profesional.
Al recordar la filtración de la charla privada en la que el DT cuestionó el rendimiento de varios referentes del plantel a finales de 2023, el mendocino fue contundente respecto a sus códigos dentro del vestuario: "Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa. Se habló mucho y sufrí cuando me fui de River. Las cosas se hablan puertas para adentro y a los que les tuve que decir algo, lo hice. Fue siempre así, es algo que me enseñaron en Estudiantes".
En la misma línea, el subcampeón del mundo en 2014 remarcó su respeto irrestricto por la institución por encima de los nombres propios: "Obviamente hay cuestiones que no son buenas y me voy a guardar. El club está por encima de todo y es lo más importante. Nunca voy a salir a hablar mal de River", aseguró.
IMPORTANTE: El emotivo gesto de dos hermanos con su papá: le regalaron el viaje para ver a Estudiantes en el Maracaná
Qué dijo Enzo Pérez sobre las chances de su retiro del fútbol profesional
Respecto al tramo final de su carrera dentro del campo de juego, el volante de 40 años admitió que aún no definió la fecha exacta de su retiro profesional, aunque confirmó que ya se preparó formalmente para el día después. Pérez reveló que completó el curso oficial de director técnico y que cuenta con la titulación lista para dirigir si decide dar el salto al banco de suplentes. Sin embargo, no descartó desempeñarse en los escritorios: "También me gusta la parte de gestión y estar en el día a día de los jugadores. Tengo que sentarme y hablarlo el día de mañana", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario