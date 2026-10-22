Enzo Pérez rompió el silencio por su cruce con Martín Demichelis y habló de su retiro

Al recordar la filtración de la charla privada en la que el DT cuestionó el rendimiento de varios referentes del plantel a finales de 2023, el mendocino fue contundente respecto a sus códigos dentro del vestuario: "Me enseñaron que los trapitos se lavan adentro de casa. Se habló mucho y sufrí cuando me fui de River. Las cosas se hablan puertas para adentro y a los que les tuve que decir algo, lo hice. Fue siempre así, es algo que me enseñaron en Estudiantes".