River vs. Unión, por la Copa Argentina 2025: resultado en vivo

El equipo de Marcelo Gallardo busca mantener la pelea en todos los torneos que disputa. Ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde chocará con Palmeiras, y lidera la Zona B del Torneo Clausura, aunque el reciente empate frente a Lanús dejó algunas dudas en cuanto a rendimiento. En el certamen federal, la institución riverplatense superó en fases anteriores a Ciudad de Bolívar y a San Martín de Tucumán, pero ahora tendrá por primera vez enfrente a un rival de Primera División.