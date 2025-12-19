River vuelve a la carga por un viejo deseo de Marcelo Gallardo: el uruguayo Leo Fernández
El club de Núñez vuelve a apuntar al volante, una debilidad del Muñeco, mientras Peñarol evalúa vender y aparece la posibilidad de incluir jugadores en la negociación.
Con el mercado de pases en pleno movimiento, River volvió a poner sobre la mesa un nombre que ya había generado expectativa en Núñez: Leonardo Fernández. El mediocampista ofensivo uruguayo, de zurda fina y probado talento, reaparece en la órbita del Millonario como una alternativa concreta para reforzar el sector creativo, un puesto que Marcelo Gallardo considera clave para potenciar su idea de juego.
No es la primera vez que intenta avanzar por Fernández. A fines de 2024, el club argentino había protagonizado una puja directa con Peñarol, aunque finalmente fue el conjunto uruguayo el que se quedó con el jugador tras desembolsar una cifra cercana a los siete millones de dólares por el 80% de su ficha, que pertenecía a Toluca.
Un año después, el escenario es diferente: el Manya necesita aliviar sus finanzas y no descarta desprenderse del futbolista más caro de su plantel. El interés, por ahora, se mantiene en el plano de los sondeos informales. Sin contactos oficiales, en Núñez analizan las condiciones del posible negocio y evalúan una modalidad que ya se repitió en este mercado: un préstamo con opción de compra.
Para Peñarol, esa alternativa permitiría reducir el impacto de un contrato elevado y, al mismo tiempo, abrir la puerta a una venta futura que ayude a equilibrar las cuentas. El rendimiento de Fernández fue determinante en la campaña que llevó a Peñarol a instancias decisivas a nivel continental, lo que volvió a ponerlo en la vidriera sudamericana. Su capacidad para manejar los tiempos, su precisión en la pelota parada y su influencia en el juego ofensivo explican por qué Gallardo lo sigue considerando un refuerzo ideal.
En medio de este panorama aparece un nombre que podría ser clave: Sebastián Boselli. El defensor, que regresó a River tras su paso por Estudiantes, no logró consolidarse y busca minutos. Peñarol lo tiene en el radar y su inclusión en una negociación por Fernández no está descartada. El cuerpo técnico del Manya lo valora y River sabe que podría utilizar esa carta para destrabar la operación.
Boselli llegó al Millonario en 2023 como una de las grandes promesas del fútbol uruguayo, pero su presente lo encuentra relegado. Un intercambio parcial o una operación combinada podría resultar conveniente para ambas instituciones. Mientras tanto, River sigue atento, sabiendo que el mercado recién empieza y que el nombre de Leo Fernández, otra vez, vuelve a sonar con fuerza en el Monumental.
