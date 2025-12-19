River vuelve a la carga por un viejo deseo de Marcelo Gallardo: el uruguayo Leo Fernández

Para Peñarol, esa alternativa permitiría reducir el impacto de un contrato elevado y, al mismo tiempo, abrir la puerta a una venta futura que ayude a equilibrar las cuentas. El rendimiento de Fernández fue determinante en la campaña que llevó a Peñarol a instancias decisivas a nivel continental, lo que volvió a ponerlo en la vidriera sudamericana. Su capacidad para manejar los tiempos, su precisión en la pelota parada y su influencia en el juego ofensivo explican por qué Gallardo lo sigue considerando un refuerzo ideal.