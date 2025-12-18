"Miguel Borja quiere jugar en Boca": la bomba que sacude el mercado de pases

Fausto Vera deja Atlético Mineiro y se convierte en el primer refuerzo de River

Marcelo Gallardo ya tiene su primer refuerzo confirmado de cara a la temporada 2026. Mientras River proyecta el próximo año con la Copa Sudamericana como uno de sus grandes objetivos, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó en la incorporación de Fausto Vera, mediocampista proveniente del Atlético Mineiro.

El jugador ya se encuentra en Buenos Aires y entre este jueves y el viernes se someterá a la revisión médica de rigor. En paralelo, los clubes terminan de resolver los últimos detalles administrativos para oficializar su llegada al Millonario.