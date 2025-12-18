"Miguel Borja quiere jugar en Boca": la bomba que sacude el mercado de pases
Si bien ya fue anunciada su despedida de River, el goleador colombiano tiene contrato hasta fin de año, pero cada vez suena con más fuerza un posible traspaso histórico.
El mercado de pases del fútbol argentino ya está en marcha, y mientras River viene de confirmar la llegada de Fausto Vera, en Boca están expectantes por lo que podría ser una verdadera bomba histórica: la posible llegada de Miguel Ángel Borja.
Si bien el delantero colombiano no terminó la temporada en buen nivel, de concretarse, sería la primera vez en tres décadas que el Superclásico tiene un pase de un futbolista directo desde el club a otro. La última oportunidad, el protagonista fue el uruguayo Gabriel Cedrés, que tras ser campeón de la Libertadores 1996 con el "Millonario", pasó al "Xeneize".
Los rumores y trascendidos comenzaron cuando en una nota, Borja no le cerró las puertas a una posible llegada al club que preside Juan Román Riquelme. El "Colibrí" ya sabe que no seguirá en Núñez, donde ya fue despedido, aunque todavía tiene contrato con la institución hasta fin de año.
"Miguel Angel Borja quiere jugar en Boca. Así se lo hizo saber el delantero colombiano a una persona muy cercana a Juan Roman Riquelme. Desde el club le respondieron que están evaluando su contratación", informó este jueves el periodista Germán García Grova, quien se especializa en mercados de pases del fútbol argentino.
Al mismo tiempo, se conoció este mismo jueves que si bien el plantel que conduce Marcelo Gallardo retornará a las prácticas este sábado tras las vacaciones, y rumbo a la pretemporada; el delantero no se presentaría, ya que se despidió de sus compañeros tras la eliminación del Torneo Clausura 2025.
Fausto Vera deja Atlético Mineiro y se convierte en el primer refuerzo de River
Marcelo Gallardo ya tiene su primer refuerzo confirmado de cara a la temporada 2026. Mientras River proyecta el próximo año con la Copa Sudamericana como uno de sus grandes objetivos, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzó en la incorporación de Fausto Vera, mediocampista proveniente del Atlético Mineiro.
El jugador ya se encuentra en Buenos Aires y entre este jueves y el viernes se someterá a la revisión médica de rigor. En paralelo, los clubes terminan de resolver los últimos detalles administrativos para oficializar su llegada al Millonario.
