Por qué se festeja el Día Internacional del Hincha de River cada 28 de septiembre
La fecha elegida rinde tributo al nacimiento del máximo ídolo de la historia del Millonario, un símbolo que dejó una huella imborrable en la institución.
Cada 28 de septiembre, el mundo millonario se viste de fiesta para conmemorar el Día Internacional del Hincha de River. Esta fecha tan especial en el calendario del club de Núñez no es una casualidad, sino un emotivo homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, el mayor referente histórico de la institución.
La iniciativa surgió en el año 2003 por propuesta de Fernando Guarini, por entonces presidente de la Subcomisión del Hincha, y fue aprobada por la comisión directiva encabezada por José María Aguilar el 18 de septiembre de ese mismo año. Desde aquel momento, el aniversario del natalicio de "El Feo" quedó instituido como la jornada oficial para celebrar la pasión y la fidelidad de los fanáticos de la Banda.
Día del Hincha de River, Ángel Labruna y la historia de un ídolo supremo
Hablar de Labruna es hablar de la mismísima identidad de River. Nació en 1916 y debutó en Primera División en 1939 bajo la conducción de Renato Cesarini. A partir de allí, construyó una carrera inigualable: fue integrante fundamental de "La Máquina", esa mítica delantera que compartió junto a Muñoz, Moreno, Pedernera y Loustau, apodados también "Los Caballeros de la Angustia" por su costumbre de postergar la definición de los partidos.
Como futbolista cosechó 16 títulos (nueve torneos locales y siete copas nacionales) y festejó 317 goles, una cifra que lo ubica como el segundo máximo artillero del fútbol argentino, sólo por detrás de Arsenio Erico. Además, ostenta el récord de ser el jugador que más tantos le convirtió a Boca en los Superclásicos.
Su legado se agrandó aún más desde el banco de suplentes. Tras un par de ciclos previos, asumió en 1975 para saldar una deuda histórica: cortar la racha de 18 años sin títulos locales. No solo logró ese ansiado Torneo Metropolitano, sino que conquistó seis campeonatos en total durante su tercera etapa como entrenador, convirtiéndose en el tercer DT con mayor continuidad ininterrumpida en el club.
Labruna falleció el 20 de septiembre de 1983, pero su nombre permanece inmortalizado en la memoria colectiva del pueblo riverplatense, que cada 28 de septiembre renueva su orgullo y celebra la grandeza de su camiseta.
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