Por qué se festeja el Día Internacional del Hincha de River cada 28 de septiembre

La iniciativa surgió en el año 2003 por propuesta de Fernando Guarini, por entonces presidente de la Subcomisión del Hincha, y fue aprobada por la comisión directiva encabezada por José María Aguilar el 18 de septiembre de ese mismo año. Desde aquel momento, el aniversario del natalicio de "El Feo" quedó instituido como la jornada oficial para celebrar la pasión y la fidelidad de los fanáticos de la Banda.