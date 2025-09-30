Racing definió el futuro de Luciano Vietto antes del cruce con River por la Copa Argentina

Luciano Vietto, en duda para jugar contra River

El cordobés de 31 años no estuvo presente en el empate frente a Independiente, al quedar marginado por una sobrecarga en el semimembranoso de la pierna derecha. Desde el cuerpo técnico lo esperarán hasta último momento, aunque todo indica que no integrará la convocatoria frente al Millonario y se perderá uno de los encuentros más esperados de esta temporada dónde la Academia viene demostrando un gran nivel.