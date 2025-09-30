Racing definió el futuro de Luciano Vietto antes del cruce con River por la Copa Argentina
El delantero no renovará bajo la cláusula automática y podría quedar afuera ante el Millonario por una lesión. La dirigencia busca un nuevo contrato con menor salario.
El jueves a las 18, en Rosario, Racing enfrentará a River por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo cargado de expectativa. Sin embargo, la atención en Avellaneda también está puesta en la situación contractual de Luciano Vietto, referente del plantel, cuyo futuro fue definido en las últimas horas.
El pasado 30 de septiembre venció la cláusula de renovación automática del vínculo de Vietto, que estaba supeditada al acuerdo de ambas partes. Aunque el delantero desea continuar y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, los dirigentes le comunicaron que no harán uso de la cláusula.
La intención de la Comisión Directiva no es prescindir de él, sino renegociar un nuevo contrato con reducción salarial, debido a las reiteradas lesiones que lo marginaron en los últimos meses, incluida la sacroilitis sufrida en la última pretemporada. Por ahora, no hubo conversaciones formales con la representación del jugador.
Luciano Vietto, en duda para jugar contra River
El cordobés de 31 años no estuvo presente en el empate frente a Independiente, al quedar marginado por una sobrecarga en el semimembranoso de la pierna derecha. Desde el cuerpo técnico lo esperarán hasta último momento, aunque todo indica que no integrará la convocatoria frente al Millonario y se perderá uno de los encuentros más esperados de esta temporada dónde la Academia viene demostrando un gran nivel.
Los números de Vietto en Racing
Desde su debut con la camiseta académica, Vietto disputó 106 partidos, en los que convirtió 25 goles y dio 7 asistencias, consolidándose como una de las figuras surgidas de la cantera albiceleste. La incógnita ahora pasa por saber si podrá recuperarse y volver a ser una pieza clave en la recta final del semestre, mientras la dirigencia define su futuro contractual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario